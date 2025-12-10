WhatsApp cuenta con herramientas que facilitan el flujo de comunicación entre las personas. Pero también ofrece la posibilidad de recuperar los mensajes que fueron eliminados por accidente o por descuido.

Este proceso es muy sencillo y sólo necesitas tener activa una copia de seguridad, misma que puedes configurar para que se realice de manera periódica y así no tengas que preocuparte por perder tus mensajes. Hoy en Techbit te enseñamos a utilizarlas.

¿Cómo funcionan las copias de seguridad de WhatsApp?

Antes de mostrarte este truco, debes tener activas las copias de seguridad en tu cuenta de WhatsApp. Debido a que su principal función es duplicar los chats y su contenido, pueden ayudarte cuando pierdes tu celular y necesitas acceder a tu información.

Además, estos respaldos se crean en la cuenta de Google para los dispositivos Android y en iCloud para los celulares con iOS. Y, actualmente, son la única herramienta que permite recuperar los mensajes eliminados.

¿Cómo recuperar mensajes de WhatsApp con las copias de seguridad?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, para hacer una copia de seguridad, tu dispositivo debe contar con el suficiente espacio de almacenamiento, esto es lo que te permitirá acceder al contenido de los (fotos, videos, audios, documentos, etcétera).

Después, realiza lo siguiente:

Dirígete a "Ajustes" en WhatsApp y toca “Chats”.

Presiona “Copia de seguridad” y selecciona “Guardar en Google Drive” si cuentas con Android o “Copia automática” si tu celular es iPhone.

Escoge una frecuencia para la creación automática de las copias de seguridad.

Finalmente, activa la opción “Incluir videos” si deseas que también sean respaldados.

¡Listo! Cuando cambies de teléfono, podrás recuperar tus mensajes de WhatsApp y tenerlos a la mano. Si los eliminaste por accidente, sólo tienes que restaurar la copia de seguridad en tu dispositivo para volver a leerlos.

Las copias de seguridad son pesadas, así que revisa que tengas suficiente espacio en la nube. Foto: Pixabay

Truco extra para recuperar mensajes de WhatsApp

Si por alguna razón te urge recuperar un mensaje, documento, foto o video de WhatsApp, realiza la restauración del historial de chat con este proceso:

Desinstala o cierra WhatsApp. Ábrela de nuevo en tu celular.

Selecciona “Restaurar historial de chats” que aparece al volver a abrir la app.

Ingresa tu código de seguridad si cuentas con la verificación de dos pasos o el que te haya llegado por mensaje SMS.

Para recuperar videos, habilita la opción “Incluir vídeos”.

¡Ojo! Para realizar la restauración del historial de también necesitas tener activa la copia de seguridad en WhatsApp; de lo contrario, no podrás utilizarla.

