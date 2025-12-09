Durante los últimos días, usuarios de WhatsApp han comenzado a recibir el mensaje “7375” en chats personales y grupales, lo que ha generado dudas sobre su origen y función.

La secuencia resulta llamativa porque no se parece a los códigos de verificación tradicionales, lo que los llevó a pensar que podría tratarse de un intento de hackeo o un fraude digital.

¿Qué significa? En Techbit te revelamos la verdad detrás de este peculiar código para que no te tome por sorpresa.

Este código de WhatsApp es una tendencia curiosa entre las nuevas generaciones. Foto: Unsplash

¿Qué quiere decir el código "7375" en WhatsApp?

¡Puedes sentirte tranquilo! El código "7375" no forma parte de ningún procedimiento de seguridad y tampoco está asociado con riesgos para tu cuenta de WhatsApp.

En realidad, este mensaje pertenece a una tendencia entre adolescentes y jóvenes, quienes utilizan números como claves emocionales para comunicarse de manera breve, discreta y simbólica.

Su uso está ligado a expresiones afectivas que se traducen en cifras para simplificar los mensajes de texto. Y, por lo mismo, esconde un emotivo significado.

A diferencia de los códigos de seguridad de WhatsApp, cada número de este mensaje significa una palabra y en conjunto forma una frase que se puede enviar entre familiares, amigos y hasta a la pareja:

7 significa “gracias”

3 significa “por”

7 significa “hacerme”

5 significa “feliz”

Significado real: gracias por hacerme feliz

Se trata de un estilo de comunicación popular y que ayuda a expresar sentimientos, sin hacerlo de manera directa. Y es que aporta un toque de privacidad a las conversaciones donde los usuarios no quieren mandar mensajes explícitos.

Códigos como 7375 se han vuelto comunes en WhatsApp gracias a su uso discreto y fácil de compartir. Foto: Unsplash

¿Qué otros códigos populares hay en WhatsApp?

El uso de números como mensajes emocionales no es nuevo. En diferentes redes sociales también se utilizan códigos como "143" que quiere decir "I love you".

Otra combinación frecuente es "1543", cuyo significado es “siempre te voy a querer”. Y, al igual que en "7375", cada número representa la longitud de las palabras que forman la frase original.

Actualmente, estas modalidades de comunicación se han adaptado al contexto de WhatsApp y TikTok, donde los usuarios disfrutan consumir contenido breve y fácil de digerir.

Y aunque las personas disfrutan utilizarlos, es importante mencionar que algunos códigos sí pueden estar vinculados a estafas, especialmente cuando provienen de contactos desconocidos o cuando se reenvían de manera masiva.

Por lo anterior, los especialistas recomiendan verificar el contexto antes de interactuar con cualquier mensaje numérico. Y no responder si generan desconfianza.

El código "7375" es un claro ejemplo de cómo evoluciona el lenguaje dentro de las plataformas digitales. Asimismo, representa una manera creativa de demostrar afecto.

Sin duda, comprender su significado te ayuda a distinguir entre tendencias inofensivas y mensajes sospechosos en WhatsApp.

