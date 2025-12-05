WhatsApp es una de las aplicaciones favoritas de los ciberdelincuentes para cometer fraudes y estafas. Y no es porque tenga un nivel bajo de seguridad, sino que su volumen de usuarios hace que sus estrategias lleguen a las víctimas de manera masiva.

Desde mensajes con enlaces infectados a videollamadas para clonar las voces con Inteligencia Artificial, estas modalidades hacen que las personas caigan fácilmente porque son convincentes. Y se suma una a la lista: la comunicación mediante prefijos de dudosa procedencia.

Identificar dichos números te puede proteger de caer en las manos de los estafadores de WhatsApp, por eso aquí te compartimos la lista completa y te enseñamos a conocer su país de origen.

WhatsApp ofrece la posibilidad de bloquear los números del extranjero.

¿Cuáles son los prefijos de WhatsApp asociados a estafas?

Si vives en México, debes saber que el prefijo nacional es +52. Fuera de eso, cualquier mensaje o llamara que recibas en WhatsApp pertenece a otros países y antes de contestar tienes que averiguar este dato por seguridad.

De acuerdo con un comunicado de la Dirección General de Gestión de Servicios, Ciberseguridad y Desarrollo Tecnológico, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección, recibir comunicación de un número extranjero sin razón aparente es motivo suficiente para encender las alarmas.

A través de los prefijos internacionales, los ciberdelincuentes comenten estafas como el wangiri, donde incitan a la víctima a regresarle la llamada para cobrarle cargos por la "larga distancia". También se utilizan para ofrecer vacantes laborales falsas y sustraer los datos personales de los usuarios de WhatsApp.

De igual manera, es común la difusión de mensajes automatizados con prefijos extranjeros, que se graban previamente e inducen la víctima a abrir enlaces con virus o proporcionar su información personal.

Incluso puede suceder que cuando las personas se niegan a contestar las llamadas o los mensajes, los ciberdelincuentes se vuelvan hostiles y comiencen a bombardearlos hasta que consigna su objetivo. Por eso siempre es mejor bloquearlos.

Por suerte, hay organizamos e instituciones internacionales que realizan monitoreaos constantes en la red para detectar números asociados con estafas. Tal es el caso de la Guardia Civil de España, que ha publicado una lista con los prefijos sospechosos en WhatsApp :

Albania (353)

Costa de Marfil

(225)

Ghana (233)

Nigeria (234)

Asimismo, hay portales de números telefónicos con alertas por ofertas de trabajo falsas ofrecidas con prefijos procedentes de Indonesia (62), India (91), Yemen (967), Marruecos (212), Bulgaria (359), Malí (233) y Etiopía (251).

No abras links de números del extranjero que te manden por WhatsApp.

¿Cómo saber de qué país es un prefijo?

Si has recibido este tipo de comunicación en WhatsApp, primero busca en internet el país al que pertenece el número. Hay diversos sitios que, mediante los reportes realizados por las personas, llenan bases de datos para "fichar" a los celulares sospechosos por estafas, por ejemplo, Tellows y QuienHabla.com.

Y, de manera más eficiente, tu celular cuenta con un identificador de llamadas; al activar dicha configuración, en la pantalla se muestra el país del que vienen.

Para activarlo en Android

Ve a la app "Teléfono"

Selecciona los tres puntos (Más opciones)

Entra en "Ajustes"

Luego en "Identificador de llamada y spam" y revisa que "Ver identificador de llamada y de spam" esté activo

En iPhone viene activado de manera automática; pero te recomendamos encender el desvío de llamadas para números desconocidos, lo que evita que te hostiguen con comunicación no deseada.

