Meta AI, la Inteligencia Artificial fundada por Mark Zuckerberg, es una herramienta fácil de manejar, que ofrece un sinfín de beneficios para los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Pero ¡Ojo! porque, a pesar de que es un asistente virtual bastante seguro, hace uso de tus datos para operar y podría ser una vía para los ciberataques.

Hoy en Techbit te contamos por qué es importante que limites el uso de Meta AI en WhatsApp y cómo puedes lograrlo.

Meta AI es muy útil pero es recomendable que lo limites de tus cuentas. Foto: Captura de pantalla

¿Cuáles son las razones por las que deberías limitar Meta AI de WhatsApp?

De acuerdo con Meta, su Inteligencia Artificial es una herramienta que pretende auxiliar a las personas a responder dudas, obtener información sobre ciertos asuntos, generar contenido y hasta ofrecer asistencia de programación.

Para ello, requiere acceder a cierta información de los usuarios, como por ejemplo, las publicaciones que hace y ve, las interacciones que realiza, los datos que suele preguntar, las fotos y demás material de su dispositivo, pero sobre todo, a su información personal.

Por ello, limitar la participación de Meta AI de WhatsApp es fundamental para mejorar la privacidad y evitar que tus datos más íntimos lleguen a los operadores de esta Inteligencia Artificial.

Asimismo, esta práctica ayudará a disminuir las probabilidades de que tu información localizada en tu chat de Meta AI sea recuperada por ciberdelincuentes en caso de un ciberataque en tu cuenta.

Y a diferencia de Facebook e Instagram en las que el uso de este asistente virtual puede ser desactivada, en WhatsApp no es posible; pero sí hay una manera de aminorar su presencia en caso de que lo necesites. A continuación, te la decimos.

También es recomendable que elimines de manera constante tu historial de Meta AI en WhatsApp. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo limitar Meta AI en WhatsApp?

Si deseas mermar la presencia de Meta AI en la aplicación de mensajería instantánea, entonces realiza lo siguiente:

Abre WhatsApp y ve a los Ajustes.

Entra en la sección de “Chats” y, luego, da clic en “Configurar Meta AI”.

Posteriormente, elige “Ocultar botón de IA” o “Modificar las notificaciones relacionadas”.

Ten en cuenta que aunque hagas este procedimiento, tu chat con el asistente virtual seguirá apareciendo pero su visibilidad será menor.

Otra manera de limitar a esta Inteligencia Artificial es archivando o borrando su chat.

De igual forma, si también pretendes restringir a Meta AI de Facebook e Instagram solo necesitas acceder a los ajustes y en el caso de la app azul debes dirigirte a la sección de “Publicaciones” y desactivarlo en “Permitir resúmenes de comentarios en tus publicaciones”.

Mientras que en el caso de la app de fotos, debes ir al apartado de “Chats” desde la Configuración, y luego dar clic en “Configurar Meta AI” para seleccionar “Ocultar botón de IA”.

Si no quieres que Meta AI haga uso de tu privacidad en WhatsApp y las demás apps, ya sabes qué hacer.

