Cargar el celular parece que no es una tarea compleja; sin embargo, puede resultar complicada cuando te pones a pensar: "'¿Qué se conecta primero, el cargador o el celular?"

Saber cómo se realiza esta acción, puede influir bastante en la vida útil de tu dispositivo. Por ello, en Tech Bit te contamos cómo debes hacer este proceso de manera correcta.

La pregunta ha generado múltiples debates entre técnicos y marcas especializadas, las cuales han tenido que hacer investigaciones para dar a conocer la mejor forma de realizar esta acción.

¿Qué se conecta primero, el cargador o el celular? Imagen: Unsplash

¿Conectar primero el cargador o el celular?

De acuerdo con Huawei, para poner a cargar tu celular, lo ideal es conectar primero el cargador y después el celular. Según la compañía china, esta acción puede "evitar el contacto directo entre el exceso de tensión y el teléfono".

Xiaomi apoya este proceso, pues si conectas primero el cable al celular, al enchufar el cargador puede haber un “impulso grande” (una sobretensión) que dañe el dispositivo.

Al desconectar, también hay recomendaciones: marcas como Apple, Samsung, Huawei y Xiaomi coinciden en que es mejor primero desconectar el cable del celular y después desenchufar el cargador de la corriente.

¿Qué se conecta primero, el cargador o el celular?. Foto: Unsplash

Entonces la secuencia sería: conectar primero el cargador a la toma de corriente y luego conectar el celular.

Por otro lado, Apple recomienda usar cargadores certificados para preservar la vida útil del dispositivo, ya que otro tipo de cargadores podrán sobrecalentarse y presentar fallos a través del tiempo ya que no son adecuados para tu equipo.

También, las diferentes marcas de celulares, sugieren no dejar el cargador enchufado a la corriente cuando no está cargando un teléfono, porque puede generar consumo innecesario y riesgos.

De acuerdo con la Comisión Federal de electricidad, mantener el cargador conectado incluso aunque no se esté usando, puede consumir 10% de energía eléctrica.

