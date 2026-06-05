Las selecciones que jugarán en México —o que tendrán su base de entrenamiento en el país— ya comienzan a arribar a territorio nacional. Aquí te contamos cuáles serán y dónde se concentrarán.

Son siete equipos los que se alistarán en México durante la Copa del Mundo 2026: Colombia, RI de Irán, República de Corea, Sudáfrica, Túnez, Uruguay y México.

Tanto Canadá, como Panamá, tendrán su centro de entrenamiento en Canadá, mientras que los 39 equipos restantes se ubicarán en los Estados Unidos.

Más allá de las 16 ciudades anfitrionas, 25 localidades acogerán a selecciones nacionales. Se trata de New Tecumseth, en Canadá; Cancún, Pachuca y Tijuana, en México.

Alexandria, Austin, Boca Ratón, Charlotte, Chattanooga, Columbus, Goleta, Greenbrier County, Greensboro, Irvine, Mesa, Nashville, Palm Beach Gardens, Portland, Renton, San Diego, Sandy, Santa Bárbara, Spokane, Tampa y Winston-Salem en Estados Unidos.

"Los campamentos base de los equipos son una parte integral del entramado de cualquier Copa del Mundo de la FIFA. Son los lugares donde los equipos echan raíces, entrenan, se recuperan y viven el ritmo cotidiano del torneo", declaró Heimo Schirgi, director de operaciones del Mundial de 2026, en mayo, cuando se confirmaron todas las sedes.

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Futbolistas de la selección de Corea del Sur, rumbo al Mundial de 2026 - Foto: Especial

Así se concentrarán las siete selecciones en México

Irán - Tijuana - Centro Xoloitzcuintle

- Centro Xoloitzcuintle Sudáfrica - Pachuca - Universidad de Futbol

- Universidad de Futbol Corea del Sur - Guadalajara - Verde Valle

- Verde Valle Colombia - Guadalajara - Academia AGA

- Academia AGA Túnez - Monterrey – El Barrial

– El Barrial México - CDMX - Centro de Alto Rendimiento (CAR)

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