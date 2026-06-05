Diputados federales del PAN exigieron la comparecencia inmediata del almirante José Padilla Olmos, director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), para que explique el avance de obras, aclare incidentes, como el techo de un puente peatonal que se derrumbó, y los trabajos de repavimentación que afectan el flujo vehicular en la terminal 2.

“Y también le vamos a pedir una opinión a la Secretaría Anticorrupción, para que haga las auditorías más minuciosas posibles a estas fases de trabajo en el Aeropuerto de la capital”, denunció Federico Döring Casar, vocero del grupo parlamentario de Partido Acción Nacional.

El legislador panista acusó de opacidad y trabajos con prisa en el AICM, por lo cual consideró que la “manita de gato improvisada” ha generado afectaciones importantes.

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El diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez señaló que la ciudadanía merece un aeropuerto seguro, funcional y transparente, no obras improvisadas que ponen en riesgo a miles de usuarios todos los días.

“Lo que estamos viendo en el AICM es el reflejo de un gobierno que privilegia la propaganda sobre la planeación. No puede ser que mientras Morena presume remodelaciones, los usuarios enfrenten accidentes, caos vial y riesgos estructurales. La seguridad de las familias mexicanas no puede quedar en manos de la improvisación”, afirmó.

El legislador panista Daniel Chimal García apuntó que el AICM traerá muchos problemas porque las obras de remodelación se ejecutan de forma paralela a una planeación.

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“Necesitamos multas, sanciones y castigo a las empresas o funcionarios que no están cumpliendo con los criterios programáticos en estas obras de remodelación”.

Laura Álvarez Soto, diputada local del PAN, expresó que desde el Congreso buscará conocer los contratos, montos y a quienes se les están adjudicando estas obras. “No vayamos a pensar mal que son también firmas amigas del gobierno haciendo su agosto como en la ajolotización de la CDMX”.

Los panistas advirtieron que las obras del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" tienen vicios de seguridad y no responden a parámetros internacionales.

“Todo lo que toca la 4T, explota, se derrumba o causa accidentes fatales, no queremos más tragedias en espacios de magnitud o masivos como ha sido la Línea 12, Dos Bocas o el Tren Maya”.

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