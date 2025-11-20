El pasado 5 de septiembre, en México inició una prueba piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil de empresas como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) señaló que esta prueba forma parte de un programa que busca combatir la extorsión, fraudes y otros delitos cometidos mediante el uso de líneas telefónicas.

Para ello, las líneas móviles nuevas de prepago y pospago debían ser registrados en los Centros de Atención al Cliente definidos por las propias compañías telefónicas. Dicho programa piloto se concluyó en octubre y en este mes, se buscaba que usuarios y operadores dimensionarán cómo sería esta implementación.

Registro de líneas móviles: cuándo inicia y qué documentos necesitas. Imagen: Unsplash

¿Cuándo iniciará el registro de líneas móviles en México?

Actualmente el proyecto de lineamientos para el Registro de líneas móviles se encuentra en consulta pública para empresas, academia y usuarios con el fin de que se emitan opiniones y sugerencias de esta nueva regulación.

Aunque se prevé que la nueva ley entre en vigor en 2026. Esta ley obligará a los usuarios y compañías a registrar su SIM física y eSIM comercializada en México y en el extranjero, que se usen en el mercado nacional.

Ello, les permitirá el acceso a los usuarios de utilizar su línea telefónica de forma habitual; sin embargo, si no se realiza el registro, el usuario solo podrá realizar llamadas de emergencia y tener acceso al portal del operador.

En caso de que esta ley entre en vigor el próximo año, Telcel, AT&T, Telefónica y Altán Redes, serán los encargados de crear e instalar las plataformas tecnológicas para validar la identidad de los usuarios y vincular un número a cada persona para tener mayor control sobre la seguridad pública.

¿Qué documentos necesito para registrar mi línea telefónica?

De acuerdo con la ATDT, los usuarios necesitarán estos dos documentos para hacer el registro:

Identificación oficial vigente

CURP de la persona titular de la línea telefónica

Además, se dio a conocer que los datos personales de los usuarios se quedarán bajo el resguardo de las compañías telefónicas, de conformidad con la Ley General para la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y el gobierno no tendrá acceso a ellos.

