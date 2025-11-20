El tamagotchi fue uno de los juegos más famosos en la década de los 90; en su momento, la idea tener una mascota virtual portátil para cuidarla y pasar horas de entretenimiento fue completamente novedosa.

En un par de días este dispositivo cumple 29 años de su aparición y, para que te sumes al festejo, en Techbit te enseñamos a personalizar tu WhatsApp con un divertido modo.

Activar el "modo tamagotchi" en WhatsApp es sencillo. Foto: Especial

¿Qué es el "modo tamagotchi" en WhatsApp?

Los tamagotchi fueron creados en Japón por los empresarios y diseñadores de videojuegos Bandai, Aki Maita y Akihiro Yokoi. A nivel mundial, llegaron al mercado el 23 de noviembre de 1996.

De acuerdo con cifras del portal Tamagotchi, hasta julio de 2025 se han comercializado más de 100 millones de unidades, aunque su auge ocurrió a finales de los años 90 y principios de los 2000.

Otro dato curioso es que fueron creados para inculcar el sentido de responsabilidad en los y las niñas, mediante cuidados para una mascota virtual (ya sea un perro, un gato, un pato, etcétera). No eran muy tecnológicos, pues en su pequeña pantalla a penas se podían mostrar pixeles en blanco y negro.

Pero no importa cuánto tiempo haya pasado de su lanzamiento, pues dichos dispositivos portátiles siguen siendo recordados con nostalgia. Y gracias a eso podemos disfrutar novedades como el “modo tamagotchi” de WhatsApp.

Se trata de una manera de personalizar la app de Meta al estilo del famoso juego, cambiando el ícono, el fondo de las conversaciones y del teclado.

Es importante mencionar que no es una función oficial, sino una serie de pasos que los mismos usuarios configuran y que también pueden quitar cuando lo deseen.

Los tamagotchi fueron creados para inculcar en los niños el sentido de responsabilidad. Foto: Tamagotchi

¿Cómo activar el "modo tamagotchi" en WhatsApp?

Para darle a WhatsApp una apariencia estilo tamagotchi, el primer paso es tener en tu dispositivo la app Nova Launcher, que permite cambiar diferentes recursos como los íconos de las aplicaciones.

¡Ojo! Solo se encuentra disponible en dispositivos Android, así que en iPhone y en celulares con otros sistemas operativos no se podrá personalizar el ícono.

El segundo paso es descargar 3 imágenes alusivas a los tamagotchi o a sus personajes: una en formato cuadrado, otra en horizontal y la última en vertical.

Una vez que hayas reunido los recursos necesarios, realiza los siguientes pasos para activar el modo:

Cambia el ícono de WhatsApp

Entra a Nova Launcher, localiza el ícono de WhatsApp y mantenlo presionado.

Cuando se abra el menú, presiona “Editar".

Después, selecciona "Galería” y adjunta la foto cuadrada de tamagotchi que descargaste.

que descargaste. Ajusta y guarda los cambios.

Cambia el fondo de los chats

Entrar a WhatsApp y da clic en los tres puntos de la esquina superior derecha.

Selecciona "Ajustes" y busca “Chats”.

Entra y oprime "Tema”. Selecciona la foto vertical que descargaste.

Finalmente, guarda los cambios y establece si quieres que aparezca en todos tus chats o solo en algunos.

Cambia el fondo del teclado

Ve a "Configuración" y da clic en "Sistema Idiomas y entradas".

Ingresa en "Teclado virtual Gboard" y presiona "Tema".

Adjunta la imagen horizontal que bajaste y configura el brillo.

Para terminar, oprime "Aplicar".

¡Listo! Ahora tienes el “modo tamagotchi” activado en tu WhatsApp; seguro que amenizará tus conversaciones y celebrará el lanzamiento de uno de los juegos más famosos a nivel mundial.

