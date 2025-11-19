Roku ha lanzado en nuestro país un nuevo servicio cuyo nombre es "Suscripciones Premium", con el que ha logrado reunir a diversas plataformas de streaming para acceder a ellas desde un solo lugar.

¿Qué plataformas de contenido participan?, ¿cómo funciona?, ¿cuáles son los beneficios? Sigue leyendo para conocer los detalles.

Roku busca agrandar su mercado por medio de su nuevo Plan Premium. Foto: Roku

Leer también WhatsApp: cómo escribir con letras de colores y diferentes fuentes

¿Cómo funciona el servicio Suscripciones Premium de Roku?

¡Buenas noticias! Con este lanzamiento, la empresa estadounidense Roku ha formado una alianza con 11 plataformas de contenido para que los usuarios pueden disfrutar sus películas, series, documentales y novelas favoritas, sin iniciar sesión tantas veces.

De acuerdo con Randy Ahn, vicepresidente de Suscripciones en Roku, su nuevo servicio redefine la manera en que los clientes gozan el contenido y, al mismo tiempo, les ofrece una experiencia más rápida y cómoda.

A través de "Suscripciones Premium", las plataformas a las que se puede acceder son:

ViX Premium: series, películas, novelas, deportes y más. FOX One: producciones, noticias y eventos deportivos. Crunchyroll: plataforma compuesta por contenido de anime. Atresplayer: series, películas, documentales, programas y noticias. CINDIE: cine independiente. Pingüinitos: contenido infantil. Edye: contenido infantil y educativo. Kanal D Drama: series y novelas turcas. Adrenalina Pura+: series y películas de terror y suspenso. Gallina Pintadita: juegos, videos, música y programas para niños. Looke: series y documentales.

"Todas tus suscripciones en un solo lugar", es la frase con la que la empresa ha introducido su nuevo servicio a México. Utilizarlo no tiene costo adicional, pero sí se debe pagar por las plataformas a las que se desea acceder desde Roku.

Una vez que tengas tu dispositivo de transmisión, puedes iniciar sesión con tu cuenta y comenzar a utilizar "Suscripciones Premium".

Podrás cancelar tu suscripción de las plataformas de streaming de Roku en el momento que lo decidas. Foto: Roku

¿Cómo usar las Suscripciones Premium de Roku en México?

De acuerdo con el portal de Roku, es posible contratar y cancelar cualquiera de tus suscripciones a las plataformas de esta alianza desde la página web my.roku.com o desde el televisor.

El proceso es el siguiente:

Entra a “The Roku Channel” y selecciona “Premium”.

Escoge las plataformas a las que deseas suscribirte (ViX Premium, Fox One, Crunchyrol, etcétera).

Ingresa tu forma de pago. ¡Listo! Con un solo inicio de sesión, puedes administrar tus suscripciones y disfrutar de ofertas exclusivas.

Recuerda que, actualmente, los dispositivos de transmisión de Roku tienen un precio de $899 para el Express, $1199 para el Express 4K, $1499 para el Streaming Stick+ y $3499 para el Streambar. Los precios son aproximados y no incluyen envío.

Leer también 6 ventajas de la educación en línea

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters