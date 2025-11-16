Entre las aplicaciones vinculadas con Alexa se encuentra Amazon Music y gracias a esto puedes escuchar todas las novedades de tus cantantes y grupos favoritos. Y es que, además del lanzamiento de sus álbumes, el asistente virtual estrena frases para sumarse al festejo.

Hace una semana, Rosalía estrenó su disco LUX y esta aplicación de música en streaming estalló con el número de reproducción de canciones como “La Perla”, “Berghain” y “Dios es un stalker”. Por lo que Amazon decidió consentir a los fans con comandos y mensajes especiales.

Si tú tampoco puedes parar de escuchar el nuevo álbum de la cantante española, entonces esta información es para ti.

Celebra el éxito del álbum LUX de la cantante Rosalía con estos comandos de Alexa. Foto: Pexels

¿Cuáles son los comandos de Rosalía en Alexa?

Todos los días, el sitio de Amazon Music actualiza la lista de sencillos más escuchados. Durante esta semanas, el tema “Reliquia” de Rosalía se ha mantenido dentro de las primeras 10 posiciones.

Pero la euforia por LUX no se ha quedado en las plataformas digitales, sino que también ha llegado a Alexa. Amazon indicó que las solicitudes para reproducir el álbum han crecido en un 488% desde que se lanzó “Berghaim”.

El éxito de esta pieza discográfica es internacional, pues hay que recordar que los temas se interpretan en un total de 13 idiomas, entre los que se incluyen el español, catalán, inglés, latín, mandarín, alemán, ucraniano, siciliano y árabe.

Otro de los detalles que ha llamado la atención entre los oyentes es la variedad de colaboraciones, con artistas y géneros musicales, que se incluyen en el cuarto álbum de estudio de la “Motomami”. Desde Björk, Yahritza y su Esencia, Yves Tumor, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz y Carminh-o.

Rosalía colaboró con diversos artistas para su cuarto álbum de estudio. Foto: Amazon Music Unlimited

Un estreno tan arrollador no podría ser mejor celebrado que con estos nuevos comandos e incluso ya se pueden reproducir todos los temas en Alexa para que los fans de la compositora de “El Mal Querer” sigan disfrutando su música.

Si eres fan de Rosalía, solo tienes que repetir cualquiera de las siguientes frases a tu asistente virtual:

“Alexa, reproduce LUX de Rosalía en Amazon Music”

“Alexa, ¿me iluminas con el nuevo álbum de Rosalía?

“Alexa, cuéntame una curiosidad del nuevo álbum de Rosalía”

“Alexa, ¿qué artistas cantan en el nuevo álbum de Rosalía?”

”Alexa, recomiéndame una canción del álbum LUX”

“Alexa, ¿cuál es la canción más escuchada de Rosalía hoy?”

