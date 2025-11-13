Los stickers de WhatsApp, Messenger, Instagram y otras apps suelen ser divertidos en las conversaciones, pero no siempre se crean y se usan de manera respetuosa. Un ejemplo de esto es cuando se toman fotos de una persona sin su consentimiento y se editan o modifican para burlarse de ella.

En México, hay leyes que consideran este tipo de prácticas como posible daño moral. Y además, cuando se cometen dentro del trabajo, puede incurrir en actos como el hostigamiento.

No todos los stickers de WhatsApp son inofensivos, algunos se crean para propósitos de hostigamiento. Foto: Captura de pantalla

Leer también Cómo saber quién está conectado al wifi de tu casa

¿Está prohibido hacer stickers con la imagen de otras personas?

Cuando los stickers en esta y otras aplicaciones se realizan sin que una persona haya dado el consentimiento de usar su imagen y cuando son difundidos por compañeros de trabajo para burlarse, ejercer violencia y otras actividades perjudiciales, sí se puede denunciar.

Esto se considera acoso laboral y hostigamiento, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT). En los Artículos 3 Bis, 47 y 132 se establece que ni los patrones ni los empleados pueden cometer "actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo".

Además, la LFT señala que los patrones o encargados de centros laborales deben estar pendientes de las situaciones de hostigamiento que ocurran para proteger la integridad de sus trabajadores.

Fuera de este documento, la NOM-035-STPS-2018 sobre "Factores de riesgo psicosocial en el trabajo-Identificación, análisis y prevención" puntualiza que los patrones deben analizar y prevenir las situaciones que pongan en riesgo psicosocial a sus empleados y propiciar un ambiente laboral digno.

Pero la denuncia no sólo se puede realizar por hostigamiento laboral. Y es que el uso de fotografías sin autorización de un individuo también se sanciona conforme la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Y finalmente, ante cualquier conducta que represente un daño moral es posible presentar una demanda civil, ya que como tal no es un delito o hecho ilícito. Al respecto, el Artículo 1916 del Código Civil Federal prohibe la vulneración de sentimientos, creencias y el aspecto físico de una persona.

Como dato extra, a principios de octubre del año en curso, en la Cámara de Diputados se presentó la “Ley Anti-Stickers”, con la que se buscaba sancionar a quienes manipulen o difundan imágenes sin consentimiento, incluyendo los stickers y contenidos creados con Inteligencia Artificial. Sin embargo, no avanzó la propuesta.

Los patrones están obligados a prevenir conductas de hostigamiento y crear espacios de trabajo seguros. Foto: Especial

¿Cómo denunciar esta forma de acoso laboral?

Si eres víctima de hostigamiento laboral, reúne evidencias (fotos, capturas y grabaciones de pantalla) y primero acude al departamento de Recursos Humanos para reportar la situación.

¿No te ofrecieron una solución? Levanta tu denuncia en el Sistema de Quejas y Accidentes Laborales (SIQAL) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), disponible en este enlace https://siqal.stps.gob.mx/. Crea un usuario y contraseña, luego llena tu formulario y dale seguimiento.

Tanto la Ley Federal del Trabajo como el Código Civil Federal de México señalan que las personas que infrinjan la ley pueden enfrentar consecuencias como una multa (cuyo monto lo determina un juez), la destitución de su empleo e incluso una demanda penal para iniciar un proceso legal.

Recuerda que la creación de stickers no es un delito, lo grave es hacerlos con la intención de perjudicar a los compañeros del trabajo.

Leer también Cuánto cuesta el nuevo iPhone Pocket

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters