En la actualidad, conocer la velocidad real de la conexión a Internet se ha vuelto esencial. Ya sea para trabajar, estudiar o disfrutar del entretenimiento en streaming, una conexión lenta puede arruinar cualquier experiencia digital.

Muchos usuarios no saben que Alexa, el asistente virtual de Amazon, puede ayudar a medir la velocidad de tu red doméstica gracias a una skill especial.

Aunque por sí sola no puede realizar pruebas de velocidad, existe una manera sencilla de lograrlo desde la aplicación o mediante dispositivos compatibles. A continuación, te explicamos cómo funciona este truco y cómo aprovecharlo al máximo.

¿Qué necesitas para medir la velocidad del Internet con Alexa?

De fábrica, Alexa no tiene la capacidad de medir directamente la velocidad de tu conexión a Internet. Esto se debe a que el asistente depende de la nube y no cuenta con herramientas internas para analizar el tráfico de red.

Sin embargo, Amazon permite ampliar las funciones de Alexa mediante skills, que son como “aplicaciones” o extensiones que se instalan dentro del asistente.

Una de estas skills es “Internet Speed Test” o “Speed Test”, disponible en la tienda de skills de la app de Alexa. Al activarla, el asistente virtual puede conectarse a servidores de prueba y decirte en voz alta los resultados de tu velocidad de descarga y subida

En algunos países, los routers inteligentes Eero (propiedad de Amazon) también permiten ejecutar pruebas de velocidad con comandos como: “Alexa, pregunta a Eero por la velocidad de Internet”.

Gracias a estas herramientas, Alexa puede convertirse en una aliada útil para saber si tu conexión funciona correctamente, sin necesidad de abrir páginas externas o aplicaciones de terceros.

¿Cómo hacer una prueba de velocidad del Internet con la skill de Alexa?

Realizar una prueba de velocidad con Alexa es un proceso muy sencillo. Solo necesitas tener la app de Alexa instalada en tu teléfono y seguir estos pasos:

Abre la aplicación de Alexa en tu dispositivo móvil. Ve al menú de “Más” (ícono de tres líneas) y selecciona “Skills y juegos”. En la barra de búsqueda, escribe “Speed Test” o “Internet Speed Test”. Toca la skill que aparezca y selecciona “Activar para usar”. Una vez activada, puedes decir:“Alexa, abre Speed Test”o“Alexa, realiza una prueba de velocidad”.

Alexa iniciará la prueba y, tras unos segundos, te dirá la velocidad de descarga y subida que tiene tu conexión actual.

Consejos para mejorar la velocidad de tu Internet

Si los resultados muestran una velocidad más baja de lo esperado, hay algunas acciones simples que pueden ayudarte a mejorarla:

Ubica el router en una zona central y elevada, lejos de obstáculos o paredes gruesas.

Evita interferencias de otros dispositivos electrónicos o redes Wi-Fi cercanas.

Actualiza el firmware del router con regularidad para optimizar su rendimiento.

Reduce la cantidad de dispositivos conectados simultáneamente, especialmente los que consumen mucho ancho de banda.

Reinicia el módem y el router al menos una vez por semana para limpiar procesos acumulados.

Con estos pasos y la ayuda de la skill de Alexa, podrás mantener tu red bajo control y asegurarte de aprovechar al máximo la velocidad contratada con tu proveedor de Internet.

