Rockstar Games confirmó que Grand Theft Auto VI se retrasa nuevamente. Ahora, el lanzamiento del esperado videojuego será hasta el 19 de noviembre del 2026.

De acuerdo con la compañía de videojuegos, el equipo necesita "tiempo adicional para terminar el juego con el alto nivel de pulido que los jugadores esperan y merecen", en este sentido, decidieron retrasar una año más el lanzamiento.

Esta noticia se dio a conocer como parte del reporte financiero del segundo trimestre de Take-Two Interactive.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

¿Cuándo iba a salir GTA VI?

Primeramente, GTA VI se había anunciado para salir en otoño del 2025. Posteriormente se pospuso para mayo del 2026 y ahora, para noviembre del 2026, con esta sería la tercera vez que posponen el videojuego más esperado del año.

Aunque Strauss Zelnick, CEO de Take Two, había expresado con confianza la fecha inicial de su salida, posteriormente advirtió que el juego necesitaba mejoras para salir con la calidad que los jugadores estaban esperando.

"Queremos agradecerles de nuevo por su paciencia y apoyo. Aunque la espera es un poco más larga, estamos muy emocionados de que los jugadores puedan ir al estado de Leonida y a la Vice City moderna", señala el comunicado oficial.

Este anuncio desató la conmoción entre los fanáticos en redes sociales, quienes han estado esperando el lanzamiento de este videojuego desde el año pasado.

"Creo que moriré primero antes de jugar GTA VI", "Mejor digan que siempre fue una broma y en realidad no tiene el videojuego", "Ustedes solo hacen más grande mi desesperación", son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

