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El Comando Central de Estados Unidos informó este viernes de que sus fuerzas derribaron cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz, al considerar que representaban una amenaza inmediata para la navegación comercial en la zona.
Según el mando militar estadounidense, luego de interceptar dichos aparatos, las fuerzas estadounidenses atacaron instalaciones de radar de vigilancia costera iraníes ubicadas en Goruk y en la isla de Qeshm con el fin de impedir nuevas acciones.
El incidente se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y tras de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo.
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Por su parte, el presidente de EU, Donald Trump, declaró en una entrevista este viernes con NBC que está "actuando con mucha rapidez" en la guerra contra Irán, casi 100 días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran los ataques, y a pesar del plazo inicial que había indicado de cuatro a seis semanas.
"Voy muy rápido. Llevo tres meses, ¿saben? La guerra de Vietnam duró 19 años. Yo estoy en mi tercer mes", dijo Trump a NBC News en una entrevista grabada el viernes por la tarde.
El nuevo incidente entre las fuerzas armadas de Estados Unidos e Irán se suma a una serie de intercambios de ataques similares en la zona de Ormuz en las últimas tres semanas, a pesar de que Washington insiste que el cese del fuego continúa vigente desde abril.
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