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Miami.- El Ejército de Estados Unidos negó que Irán haya disparado a buques de guerra estadounidenses en el golfo de Omán y que haya violado el alto el fuego, tras informaciones de medios internacionales sobre la interrupción de la carga de petróleo en una terminal de la zona por una explosión.
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom), con sede en Florida, tachó de "falsa" la afirmación de que fuerzas iraníes realizaron disparos de advertencia a buques de EU en el golfo y forzaron a los buques a replegarse al océano Índico.
"VERDAD: Fuerzas iraníes NO atacaron o dispararon a buques de guerra de la Marina de EU. Hacer eso sería una flagrante violación del alto el fuego. Las fuerzas de EU continúan operando libremente en aguas regionales mientras implementan por completo el persistente bloqueo contra Irán", afirmó el Comando Central en X.
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Momentos antes, Omán aseguró que el puerto de Al Fahal opera con normalidad después de informaciones acerca de que por la mañana se suspendió la carga de petróleo en ese punto, en el noreste del país, tras una explosión cerca de los muelles de amarre supuestamente provocada por un ataque con drones.
Mientras, en otro incidente, la Armada de Estados Unidos interceptó y abordó un buque cisterna sancionado y vinculado a Irán en la zona del Indo-Pacífico, según informó este viernes el Departamento de Guerra estadounidense.
Desde que inició el bloqueo naval a las costas iraníes, Washington ha interrumpido el paso de por lo menos 127 buques comerciales, inhabilitado seis embarcaciones y permitido el paso de 36 navíos que transportaban ayuda humanitaria, de acuerdo con cifras publicadas por el Centcom.
El incidente ocurre en medio de los reportes contradictorios sobre las negociaciones para un acuerdo formal sobre el fin de la guerra, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que persisten y que podría anunciarse un acuerdo el fin de semana.
mcc
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