La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles un texto que ordena la retirada de las tropas de la guerra contra Irán, un desaire para el presidente Donald Trump que involucró al ejército en el conflicto el 28 de febrero.

La resolución, aprobada con los votos de cuatro legisladores republicanos, tiene un alcance ante todo simbólico debido al derecho de veto que tiene el mandatario estadounidense.

"El Congreso ordena al presidente retirar las fuerzas armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra la República Islámica de Irán", establece el texto.

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Los legisladores demócratas de la comisión de Asuntos Exteriores celebraron "un mensaje firme e inequívoco dirigido a Donald Trump por parte de los estadounidenses".

"Ha llegado el momento de poner fin a esta guerra ilegal y profundamente impopular", añadieron.

Una resolución similar había superado una etapa clave del procedimiento en el Senado a finales de mayo, y su aprobación en la Cámara alta podría ocurrir esta semana.

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En caso de ser adoptado por ambas cámaras del Congreso tras el trámite parlamentario, Trump sin duda impondría su veto para impedir la promulgación del texto.

Para sortear el veto presidencial, tendría que organizarse una nueva votación en ambas cámaras. Después sería necesaria una mayoría de dos tercios, algo prácticamente imposible a la vista de la composición actual de la Cámara y del Senado.

Según la Constitución estadounidense, solo el Congreso está facultado para declarar la guerra.

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