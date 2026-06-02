El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y aliadas interceptaron varios misiles balísticos y drones lanzados desde Irán, en medio de lo que describió como una respuesta de "autodefensa".

Según el comunicado militar, Irán habría lanzado varios misiles balísticos hacia países vecinos, aunque ninguno alcanzó sus objetivos y Estados Unidos respondió atacando una estación de control terrestre militar en la isla de Qeshm.

El CENTCOM precisó que dos de los proyectiles dirigidos contra Kuwait se habrían desintegrado antes de llegar a su destino, mientras que tres misiles lanzados contra Bahréin fueron neutralizados por sistemas de defensa aérea estadounidenses y bahreiníes.

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El mando militar estadounidense añadió que, en paralelo, sus fuerzas derribaron drones de ataque unidireccional que, según indicó, se dirigían contra embarcaciones civiles que transitaban por aguas regionales.

No se reportaron impactos ni víctimas como resultado de estas acciones, aunque no precisaron los daños causado durante el ataque a la base militar de la isla.

El comunicado subrayó que no hubo bajas entre el personal estadounidense y que las fuerzas de Estados Unidos se mantienen en estado de alerta y preparadas para responder ante posibles nuevas amenazas en el contexto de las tensiones regionales.

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Más temprano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se declaró optimista sobre la posibilidad de reanudar las conversaciones nucleares con Irán, pese a que el frágil alto el fuego en la guerra parece cada vez más en duda.

Marco Rubio testifica ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán (02/06/2026). Foto: AFP

Rubio dijo a los legisladores, en su primera comparecencia pública desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero, que los iraníes han aceptado negociar puntos nucleares que antes no estaban dispuestos a abordar, pero no ofreció una evaluación sobre lo que esas conversaciones podrían producir.

“Han aceptado negociar aspectos de su programa nuclear que hace apenas un mes, hace apenas un año, se negaban siquiera a mencionar”, aseguró Rubio a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. No dio más detalles, pero añadió que no hay ninguna garantía de que “ello conducirá a un acuerdo que sea aceptable” y que estas negociaciones se han visto dificultadas por la inestabilidad del liderazgo iraní.

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Su optimismo choca con los informes pesimistas de dos agencias de noticias iraníes semioficiales de que Irán dejó de comunicarse con los mediadores después de que Israel amenazó con bombardear Beirut mientras combate a Hezbolá, la milicia libanesa respaldada por Irán. El presidente Donald Trump negó que Irán haya cortado la comunicación con los mediadores, calificando los informes iraníes de “falsos y erróneos”.

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