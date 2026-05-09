Un frágil alto al fuego parecía mantenerse el sábado después de que Estados Unidos atacó a dos petroleros iraníes, mientras el país que alberga la sede regional de la Marina estadounidense dijo que arrestó a decenas de personas que, según alegó, tenían vinculación con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Los ataques del viernes sembraron dudas sobre el frágil alto el fuego, adoptado hace un mes, que Estados Unidos ha insistido en que sigue vigente. Washington espera una respuesta de Teherán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y revertir el controvertido programa nuclear iraní.

El ejército de Estados Unidos informó el viernes que sus fuerzas habían inutilizado dos petroleros iraníes que intentaban romper el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán. Horas antes, el ejército indicó que frustró ataques contra tres buques de la Marina y atacó instalaciones militares iraníes en el estrecho.

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Por su parte, el Ministerio del Interior de Bahréin, una pequeña isla en el golfo Pérsico, reportó el sábado el arresto de 41 personas a las que acusa de formar parte de un grupo afiliado a la Guardia Revolucionaria iraní. Se están llevando a cabo investigaciones para tomar medidas adicionales contra cualquiera que esté vinculado al grupo, agregó sin ofrecer más detalles.

Baréin está gobernado por una monarquía suní pero, como ocurre con Irán, su población es mayoritariamente chií. Grupos de derechos humanos sostienen que el reino ha utilizado la guerra entre Irán y Estados Unidos —cuya Quinta Flota tiene su base allí— como pretexto para reprimir la disidencia interna.

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Irán ha cerrado casi por completo la vía marítima, crucial para el comercio de petróleo y gas global, desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero, lo que causó un alza global de los precios del combustible y sacudió los mercados mundiales. Estados Unidos ha impuesto su propio bloqueo a los puertos de Irán.

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El ejército estadounidense publicó un video de los dos petroleros iraníes en el que se veía como uno de sus cazas impactaba en sus chimeneas el viernes. A principios de semana, un avión militar de Estados Unidos destruyó el timón de un petrolero que, según el ejército, intentaba romper su bloqueo.

Durante la noche, un ataque estadounidense mató al menos a un marinero e hirió a otros 10 a bordo de un buque de carga que se incendió, informó una agencia de noticias afiliada al poder judicial iraní. No estaba claro si la embarcación era uno de los dos petroleros que Washington reconoció haber atacado.

Pese a los ataques, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha insistido en que el alto el fuego se mantiene. También ha reiterado las amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si la República Islámica no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y revertir su programa nuclear.

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El viernes, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que el país no prestaba atención a los “plazos” y que Teherán continúa revisando una propuesta de la Casa Blanca relacionada con las negociaciones en curso, según la agencia noticiosa estatal IRNA.

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