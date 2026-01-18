MC pide explicación por avión militar de EU que aterrizó en Toluca; senado no ha autorizado ingreso de tropas, advierte

Luego de que el gobierno de México informó que el aterrizaje de un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de Toluca obedece a un vuelo autorizado por funcionarios mexicanos relacionado con actividades de capacitación, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, advirtió que la cámara alta no ha dado su autorización, siendo el único órgano del Estado mexicano facultado para ello.

En un mensaje publicado en redes sociales el legislador jalisciense recordó que el Senado de la República no ha sesionado para autorizar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.

“Por ello, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México debe explicar de inmediato si la presencia de la aeronave estadounidense corresponde a la solicitud realizada por la titular del Ejecutivo Federal el pasado 17 de diciembre de 2025”.

Clemente Castañeda subrayó que la Constitución Política es clara en el artículo 76, fracción III, que establece que la facultad para autorizar el ingreso y tránsito de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Senado.

Sin explicación de por medio, Morena canceló la sesión de la Comisión de Marina prevista para el 5 de enero, en la que se aprobaría la solicitud del Ejecutivo para permitir el ingreso de Marines de Estados Unidos para realizar ejercicios conjuntos de capacitación con la Armada de México, del 19 de enero al 15 de abril en los estados de México y Campeche.

La aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegó de la base militar Dyess, en Abilene, Texas a las 11:50 horas, y arribó a la capital mexiquense a las 14:46 horas. Foto: Flightradar24

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que esa decisión tuviera relación con la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para detener al entonces presidente Nicolás Maduro y aseguró que el tema se abordará en el Senado hasta febrero, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.

Este fin de semana se hicieron virales las fotografías de la aeronave del ejército de los Estados Unidos en ese aeropuerto.

Según un rastreo de EL UNIVERSAL vía Flight Radar, el avión vino de Texas a Toluca el sábado, y después regresó al mismo estado de Estados Unidos.

Según la misma plataforma, se trata de un avión tipo Súper Hércules, dedicado mayormente a carga.

