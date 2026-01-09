Más Información

Sheinbaum reacciona a dichos de Trump sobre atacar por tierra a cárteles; pide a canciller De la Fuente contacto directo con Marco Rubio

EU reduce despliegue en el Caribe; mueve buques al norte de Cuba, reporta el New York Times

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Se mantiene contingencia ambiental en el Valle de México; se estima que la calidad del aire será de mala a muy mala

Explosión por acumulación de gas deja al menos 4 lesionados en Paseos de Taxqueña; servicios de emergencia laboran en el lugar

Sheinbaum reprueba dichos de morenista sobre empleo del narco; no es deseable que jóvenes se unan a delincuencia, dice

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Harfuch dice que "va bien" la investigación de Hernán Bermúdez; revela más detenciones en el caso

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

EU realizó acciones militares en 6 países desde que Trump volvió a la Casa Blanca; la mayoría han sido bombardeos selectivos

Oposición venezolana reporta 11 excarcelaciones; "no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros: Edmundo González

Desde el regreso de a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, Estados Unidos ha llevado a cabo acciones militares en seis países, la mayoría de ellas bombardeos selectivos con aviones o drones contra objetivos que Washington considera estratégicos.

Combatir el y el narcotráfico fueron los principales argumentos de la administración de EU para esos ataques.

La intervención más destacada fue la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa en su residencia de Caracas por parte de militares estadounidenses, precedida de bombardeos contra varios objetivos, especialmente en la capital.

La más prolongada fue la campaña de ataques aéreos contra objetivos yihadistas en Somalia entre febrero y diciembre del año pasado.

Yemen

Estados Unidos dirigió una campaña de ataques aéreos y navales contra objetivos ligados a los rebeldes hutíes en Yemen entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2025, para proteger la navegación comercial en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

El más contundente se produjo el 18 de abril con el ataque al puerto de Ras Isa, controlado por los hutíes y clave en las acciones de piratería contra barcos occidentales en la zona.

Somalia

Se realizaron más de un centenar de ataques aéreos contra los grupos ISIS y Al Shabaab entre febrero y diciembre en coordinación con fuerzas somalíes.

Los ataques más importantes contra las células terroristas se produjeron en marzo, mayo y junio y supusieron un importante incremento respecto a los llevados a cabo en 2024.

Soldados de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia conversan en la Estación Union, con el Capitolio de Estados Unidos a sus espaldas, en Washington. Foto: AP
Irán

Los días 21 y 22 de junio EU puso en marcha la operación 'Midnight Hammer' (Martillo de Medianoche) que consistió en el ataque a tres instalaciones nucleares de Irán (Fordo, Natanz e Isfahan) con bombarderos B-2 y misiles Tomahawk.

Esta acción militar tuvo como objetivo la destrucción del programa nuclear iraní, en uno de los momentos más tensos del conflicto de ese país con Israel.

Nigeria

El 25 de diciembre de 2025, fuerzas de Estados Unidos coordinadas con el Gobierno nigeriano llevaron a cabo ataques aéreos contra militantes del Estado Islámico en la región de Sokoto, al noroeste de Nigeria.

El argumento en esta ocasión fueron los ataques contra cristianos en la zona.

Siria

El 19 de diciembre de 2025, fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque aéreo contra posiciones del Estado Islámico dentro de Siria, con decenas de objetivos contra infraestructuras y depósitos de armas del grupo terrorista en varias provincias del país.

La operación, bautizada 'Ojo de Halcón', fue una represalia por la muerte de dos soldados y un interprete estadounidenses una semana antes en la localidad de Palmira en un ataque yihadista.

"No hay forma de que le entren a Venezuela", dice Maduro frente a las "amenazas" de EU. (28/08/25) Foto: Archivo
Venezuela

A partir de septiembre de 2025, fuerzas estadounidenses realizaron ataques sobre embarcaciones en el Caribe y el Pacífico frente a la costa de Venezuela, asegurando que transportaban drogas.

Esos ataques y la escalada de tensión con el Gobierno de Venezuela desembocaron en la incursión de comandos estadounidenses que capturaron al presidente del país, Nicolás Maduro, y a su esposa, el 3 de enero en Caracas.

