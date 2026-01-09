Más Información

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 09 de enero

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

La cuesta de enero duplicará la de 2025

Rusia ataca a Ucrania con misil hipersónico Oréshnik; UE ve su uso como "advertencia a Europa y Estados Unidos"

Grok desactiva herramienta que permite desnudar personas; ocurre tras ser criticado por usuarios

El presidente de , Donald Trump, se reunirá este viernes a las 2:30 pm, hora de Washington (1:30 pm hora de la Ciudad de México), con las grandes petroleras, luego de los decomisos de cinco barcos petroleros, incluido uno "antes del amanecer", y después de la operación militar que capturó a y Cilia Flores.

Trump anunció el martes que el gobierno encargado de , liderado por Delcy Rodríguez, acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo.

"Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca", dijo Trump en su publicación en Truth Social esta mañana.

Petroleras reconstruirán infraestructura e invertirán 100 mil mdd: Trump

En una entrevista anoche con Sean Hannity, presentador de Fox News, Trump dijo: "Nos reuniremos con las mayores petroleras del mundo. Todas vendrán aquí, las 14 principales. Van a venir. Reconstruirán toda la infraestructura petrolera. Van a gastar al menos 100 mil millones de dólares, y tienen un petróleo increíble, de una calidad y una cantidad de petróleo increíbles".

Se espera que altos ejecutivos de Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Valero, Marathon, Continental y Halliburton, entre otros, estén en la reunión.

Trump se felicitó por la "cooperación" con Venezuela, "en particular en lo que respecta a la reconstrucción (...) de las infraestructuras petroleras y gasíferas".

En medio de las afirmaciones de Trump, Rodríguez negó el jueves que su gobierno esté subyugado.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos", aseguró en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

"Tenemos compromiso y lealtad" con Maduro, añadió, y sostuvo que durante el ataque "nadie se entregó" y "hubo combate".

Los ataques estadounidenses provocaron cerca de un centenar de muertos, según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

