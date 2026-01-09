El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este viernes a las 2:30 pm, hora de Washington (1:30 pm hora de la Ciudad de México), con las grandes petroleras, luego de los decomisos de cinco barcos petroleros, incluido uno "antes del amanecer", y después de la operación militar que capturó a Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Trump anunció el martes que el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo.

"Al menos 100 mil millones de dólares serán invertidos por las GRANDES PETROLERAS, con quienes me reuniré hoy en la Casa Blanca", dijo Trump en su publicación en Truth Social esta mañana.

Petroleras reconstruirán infraestructura e invertirán 100 mil mdd: Trump

En una entrevista anoche con Sean Hannity, presentador de Fox News, Trump dijo: "Nos reuniremos con las mayores petroleras del mundo. Todas vendrán aquí, las 14 principales. Van a venir. Reconstruirán toda la infraestructura petrolera. Van a gastar al menos 100 mil millones de dólares, y tienen un petróleo increíble, de una calidad y una cantidad de petróleo increíbles".

Se espera que altos ejecutivos de Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Valero, Marathon, Continental y Halliburton, entre otros, estén en la reunión.

Trump se felicitó por la "cooperación" con Venezuela, "en particular en lo que respecta a la reconstrucción (...) de las infraestructuras petroleras y gasíferas".

En medio de las afirmaciones de Trump, Rodríguez negó el jueves que su gobierno esté subyugado.

"No estamos subordinados ni estamos sometidos", aseguró en un homenaje al centenar de fallecidos en el operativo estadounidense, incluidos 32 cubanos.

"Tenemos compromiso y lealtad" con Maduro, añadió, y sostuvo que durante el ataque "nadie se entregó" y "hubo combate".

Los ataques estadounidenses provocaron cerca de un centenar de muertos, según el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

