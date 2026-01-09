Más Información

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

Gastaron 7 mil mdp en corregir vías del Tren Interoceánico

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 09 de enero

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 09 de enero

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

Tras descarrilamiento, Tren Interoceánico lanza nueva licitación para seguridad y vigilancia; firma convenio temporal para seguro de pasajeros

EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem

EU intercepta otro petrolero sancionado en el mar Caribe; “flotas fantasma no eludirán la justicia”, dice Kristi Noem

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México; concentración de ozono sigue alta

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Arranca nuevo registro para celulares; especialistas ven riesgos y violaciones a la privacidad

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Vamos a atacar por tierra a cárteles; controlan México, dice

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Por Trump se acabaron los abrazos, no balazos: experto

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

Juez da prórroga para cierre de investigaciones en caso del sujeto que acosó a Claudia Sheinbaum; audiencia será el 13 de enero

La cuesta de enero duplicará la de 2025

La cuesta de enero duplicará la de 2025

Donald Trump cancela nueva oleada de ataques en Venezuela; "gracias a esta cooperación parece innecesaria"

Donald Trump cancela nueva oleada de ataques en Venezuela; "gracias a esta cooperación parece innecesaria"

Crece la tensión en Minneapolis por muerte de mujer

Crece la tensión en Minneapolis por muerte de mujer

Las Fuerzas de Estados Unidos interceptaron otro petrolero sancionado en el , afirmó el ejército estadounidense.

El Comando Sur de Estados Unidos informó que "en una acción antes del amanecer, infantes de marina y elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional, se lanzaron desde el USS Gerald R. Ford y detuvieron al buque cisterna Olina en el mar Caribe sin incidentes".

Añadió que "una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: “no hay refugio seguro para los criminales”".

Lee también

Agregó que estas acciones "están respaldadas por todo el poder del Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos, incluidas las plataformas listas y letales del USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale".

Comando Sur a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla
Comando Sur a través de su cuenta oficial de X. Foto: captura de pantalla

Indicó que "la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra se mantiene firme en su misión de defender nuestra patria poniendo fin a la actividad ilícita y restableciendo la seguridad en el hemisferio occidental".

El Olina es el quinto petrolero que ha sido confiscado por las fuerzas estadounidenses como parte de un esfuerzo más amplio de la administración del presidente Donald Trump para controlar la distribución de los productos petroleros de a nivel mundial.

Lee también

Petrolero confiscado zarpó de Venezuela y era parte de la "flota fantasma": Noem

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, añadió que Olina es "otro buque tanque de la "flota fantasma", sospechoso de transportar petróleo embargado, este buque había zarpado de Venezuela intentando evadir a las fuerzas estadounidenses".

Declaró que "las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se ocultarán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad.

La Guardia Costera confiscará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcoterrorismo".

Concluyó que "nos sentimos profundamente orgullosos de la fuerza de combate marítimo de la Guardia Costera por su incansable ejecución de esta misión. Esto es dominar el mar".

Lee también

Durante una operación militar llevada a cabo el miércoles entre Islandia y Escocia, guardacostas estadounidenses, con ayuda de los británicos, interceptaron y tomaron el control de un petrolero, con los tanques vacíos, al que perseguían desde el 21 de diciembre.

Ese día también capturaron al M Sophia, que está en la lista de sanciones de Estados Unidos por mover cargamentos ilícitos de petróleo desde Rusia, en el Caribe fue mucho menos prolongada.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

CURP biométrica 2026: requisitos, cómo tramitarla y en qué estados ya está disponible. Foto: Especial

CURP biométrica 2026: requisitos, cómo tramitarla y en qué estados ya está disponible

Morena quiere que no trabajes en tu cumpleaños: proponen descanso obligatorio o pago doble. Foto: Especial

¿Descanso o pago doble en tu cumpleaños? Morena propone cambiar la Ley Federal del Trabajo

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

Tramita tu pasaporte mexicano por teléfono en 2026: precios, requisitos y pasos rápidos

Pasaporte americano/ iStock/Evgenia Parajanian

Estados Unidos anuncia ferias para tramitar el pasaporte americano: Fechas y lugares

Washington DC. iStock/ photovs

Viaja a Washington, DC este 2026: Tendrá celebraciones históricas y una gran renovación cultural