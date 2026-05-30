En México, la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 dio inicio el pasado 15 de mayo en el Océano Pacífico. Según con el último aviso de las autoridades, el primer ciclón de la temporada podría formarse en los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) indicó recientemente que se mantiene en vigilancia una zona de baja presión al suroeste de la península de Baja California Sur, en el Océano Pacífico.

De acuerdo con el organismo, hasta la tarde de este sábado 30 de mayo, el sistema mantiene el 80% de probabilidad para desarrollo ciclónico en los siguientes 7 días, completando su formación en los primeros días de junio.

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Lluvia y granizo provocan caída de árbol y afectaciones viales; movilidad resulta afectada en diversas zonas. Foto: Juan Carlos Williams.

¿Cuántos sistemas se formarán en el Pacífico?

Su posible desarrollo a tormenta tropical es esencial, pues puede convertirse en el primer sistema tropical de la temporada: "Amanda". Además, podría traer fuerte oleaje en las costas, rachas de viento intensas y precipitaciones en diversos estados del territorio mexicano.

Según lo publicado por el SMN, el en Pacífico se prevé la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales esta temporada, de los cuales, entre 4 y 5 podrían alcanzar la categoría de huracanes con una intensidad de 3, 4 o 5, y entre 9 y 10 tormentas tropicales.

Por su parte, en el Atlántico se pronostica la llegada de entre 11 y 15 sistemas tropicales, de los cuales 1 o 2 podrían llegar hasta la categoría de huracanas con intensidad 3, 4 o 5. Por otro lado, el fenómeno El Niño-Oscilación Sur (ENOS) aparecerá en el trimestre de mayo a julio, fortaleciéndose durante el pico de la temporada de ciclones tropicales.

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Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de #BajaCalifornia.



Al corte del medio día de este sábado, mantiene 80% de probabilidad de desarrollo ciclónico en 7 días. pic.twitter.com/HIqIMQFSWA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 30, 2026

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), se prevé que a principios de la próxima semana se forme una amplia zona de baja presión, debido a que las condiciones ambientales parecen favorables para un mayor desarrollo posterior de depresión tropical a tormenta.

¿El ciclón tropical afectará al país?

Según el pronóstico del SMN, este sistema no representa ningún peligro para las costas mexicanas. No obstante, es esencial mantener la vigilancia del fenómeno climático, en caso de evolución gradual o cambio en su trayectoria que pueda ocasionar un impacto directo en tierras del país.

Hasta el momento, el país continúa con una onda de calor en estados del norte, como Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Morelos. Con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Jalisco.

Lluvia, acompañada de ráfagas de aire en el centro de la Ciudad de México. Foto: Valente Rosas

Por su parte, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con la onda tropical número 3 traerá lluvias fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo a los estados del sur y sureste, como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Campeche.

*Con información de Yazmín Rodriguéz Galaz y Sharon Mercado

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