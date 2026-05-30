Un grupo de hombres ingresó al rancho Santo Domingo, ligado a dueños de la empresa porcina y avícola Avimarca, ubicado en el municipio de Jiquipilas, donde provocaron un incendio, sin que se reportaran personas lesionadas.

Fuentes oficiales aseguraron que los hombres ingresaron a la propiedad que se ubica en las inmediaciones del ejido Sinaloa del municipio de Jiquipilas, donde prendieron fuego a algunas propiedades.

Cuando trascendió la quema parcial de la propiedad, se instrumentó un operativo con la participación de soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional y Policía Estatal, pero no hubo detenidos.

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Se desconocen los motivos de esta agresión en contra del rancho, que hace unos días interpuso una demanda por el delito de extorsión en contra de la exalcaldesa de Morena, Blanca Yanet Chiu López, que buscaba reelegirse en el cargo.

Fue el 21 de mayo que Chiu López fue destituida del cargo y en su lugar los diputados del Congreso designaron a Benérita Vela Avendaño para que concluya el periodo de gobierno.

La exalcaldesa morenista enfrenta proceso por el delito de corrupción en contra de la empresa Avimarca S.A. de C.V., que opera en la región Frailesca.

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El Fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven, informó que en Jiquipilas, funcionarios habrían pedido un millón de pesos al representante legal de la empresa avícola, Ignacio de Jesús Castro Gutiérrez, para “poder establecer una empresa dentro del territorio".

Esta empresa avícola y porcícola tiene varias granjas y empacadoras en los municipios vecinos de Villaflores y Ocozocoautla.

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JACL/cr