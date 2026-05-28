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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Marcelina, una mujer de 43 años, fue asesinada "con extrema violencia" dentro de su vivienda por su propio hijo, de 23 años de edad, en la comunidad Jalapa del municipio de Acacoyagua, en la región Soconusco, informó la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1 - Chiapas
La agrupación destacó que el matricidio representa una de las expresiones más dolorosas de la degradación del tejido social y evidencia cómo la violencia machista y estructural puede anular incluso los vínculos filiales más esenciales.
Ese "desgarrador hecho" confirma, una vez más, que la violencia contra las mujeres no distingue edades, espacios ni relaciones familiares.
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El hogar, agregó 50 más 1, que debería ser el lugar más seguro para una madre, se convirtió en el escenario de una tragedia que arrebató una vida y dejó una profunda herida en la comunidad.
Ante esos hechos, advirtió, no se puede ni debe normalizar la violencia en ninguna de sus formas. La violencia verbal, psicológica y física dentro de los hogares suele ser el preludio de tragedias irreparables, y guardar silencio también perpetúa la impunidad
La ONg precisó que el feminicidio de Marcelina es el segundo caso cometido durante este mes y el número 18 en el curso de este año en Chiapas, "una cifra alarmante que evidencia la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, atención y acceso a la justicia para las mujeres".
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La Colectiva 50 Más 1 exigió a la Fiscalía General del Estado una investigación inmediata, exhaustiva y rigurosa bajo el protocolo de feminicidio, que garantice que el responsable enfrente el rigor legal y que el delito no quede impune.
Así también que con urgencia se fortalezcan las políticas públicas de prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria, se amplíe la atención integral en salud mental y adicciones que son factores que en muchos casos operan como detonantes de esas "tragedias".
La región del Soconusco continúa como un foco rojo en violencia contra las mujeres.
Por tanto, puntualizó la Colectiva, el llamado a la sociedad es que no se minimice ni normalice ninguna expresión de violencia dentro del hogar, ya que la denuncia oportuna puede salvar vidas.
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