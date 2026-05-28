San Cristóbal de las Casas, Chis; 28 de junio.- El 26 de junio del 2023, a las 08:00 de la mañana, los tzotziles Uberlain Aguilar de la Cruz y Marco Antonio Díaz Gómez, de 36 y 40 años de edad, salieron del poblado López Hernández, a tres kilómetros de la carretera La Angostura, a bordo de una camioneta Nissan doble cabina, hacia San Francisco Pujiltic, pero desde entonces se desconoce su paradero.

Uberlain y Marco Antonio, militantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza, tenían previsto realizar compras en Pujiltic, a unos siete kilómetros de distancia de donde vivían, pero hombres armados los interceptaron en algún punto de la carretera La Angostura. “Creemos que fueron los criminales”, los que se llevaron a los oceístas, ha dicho Rosemberg Díaz Sántiz, hermano de Marco Antonio.

Desde el mes de agosto del 2023 se realizaron acciones de búsqueda de Uberlain y Marco Antonio Cruz, pero en el caso de la Fiscalía de Desaparición Forzada “no realizó el rastreo de los teléfonos que llevaban”, mientras que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas “pareció no darle importancia al caso”, han denunciado la organización.

La OCEZ pidió que se realizara una búsqueda en el rancho El Cedro, del municipio de Venustiano Carranza, en los valles centrales de Chiapas, donde el pasado fin de semana, las Madres Buscadoras de Chiapas trabajaron durante cuatro días, donde hallaron zapatos, ropa, un teléfono, una placa de identidad y huesos. “Nosotros siempre señalamos dicho rancho ante la Fiscalía para que se llevaran a cabo en esa zona las investigaciones y siempre se nos negó la ayuda”, expuso la organización en un comunicado.

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Se les violó los derechos a los familiares y miembros de la OCEZ, aun cuando existían las acciones urgentes 1616-2023 y 1617-2023, “donde el Comité Contra la Desaparición Forzada (estaba) señalando la obligación que tienen (los del Estado mexicano) de realizar la búsqueda debida (de los desaparecidos)”.

A un mes de que se cumplan tres años de la desaparición de Uberlain y Marco Antonio, no hay un plan y estrategia de búsqueda, acusa.

Exige a la Fiscalía “el acceso inmediato a todas las diligencias que se están haciendo en los ranchos y alrededor, para ser testigos presenciales de que estos restos humanos, realmente fueron encontrados”.

Pide que los restos humanos se manden a laboratorios para que se hagan los exámenes de ADN, “para poder identificar a nuestros compañeros, ya que consideramos que en ese rancho denominado El Cedro se los llevaron (ese 26 de junio)”.

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A la Fiscalía le solicita “el acceso inmediato a todas las diligencias que se están haciendo en los ranchos y alrededores para ser testigos presenciales (de la búsqueda)”.

La organización se solidarizó con Madres Buscadoras de Chiapas. “Nos solidarizamos en la búsqueda de sus familiares; repudiamos la actitud nefasta y falta de sensibilidad del presidente municipal Augusto Borraz Ayar, al no facilitar las herramientas necesarias para llevar a cabo la búsqueda de familiares de las Madres Buscadoras”.

La zona donde desaparecieron Uberlain y Marco Antonio es estratégica para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), porque conectaba por dos carreteras hacia los municipios de Las Rosas, Teopisca, San Cristóbal y Comitán, pero también hacia Socoltenango, Tzimol, La Trinitaria y Frontera Comalapa, municipios donde se movían droga, armas y migrantes desde la frontera con Guatemala.

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JACL