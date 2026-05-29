Monterrey. – Un accidente entre dos tractocamiones y un autobús de pasajeros dejó saldo de dos personas fallecidas durante la madrugada de este viernes en el municipio de Vallecillo, Nuevo León.

El hecho ocurrió sobre la autopista Monterrey-Nuevo Laredo y provocó el cierre de la circulación hacia la capital del estado.

El reporte de Protección Civil estatal indicó que el percance fue atendido minutos antes de las 2:00 de la mañana en el kilómetro 102. Al llegar al lugar, brigadistas localizaron un tráiler consumido por el fuego.

Dentro de la unidad fueron hallados los cuerpos de dos hombres, quienes murieron calcinados. De manera preliminar, autoridades señalaron que el vehículo transportaba cargamento de cerveza y que el incendio comenzó después del impacto con las otras unidades involucradas.

Las maniobras para sofocar las llamas se extendieron por varias horas debido a la intensidad del incendio. En las labores participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, corporaciones municipales y personal de auxilio médico.

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Además de las víctimas mortales, cinco personas resultaron lesionadas. Según el informe oficial, los afectados presentaban heridas menores y no fue necesario su traslado a hospitales.

Uno de los vehículos involucrados fue identificado como un tractocamión Freightliner color gris operado por la empresa Alanis.com. El conductor fue identificado por las autoridades como Víctor Marines Torres. Sobre el autobús de pasajeros no se dieron a conocer mayores características.

Mientras peritos y personal forense realizaban las diligencias correspondientes, elementos de la Guardia Nacional mantuvieron acordonada la zona y coordinaron el flujo vehicular.

La circulación en dirección de Nuevo Laredo hacia Monterrey permaneció suspendida por varias horas. Para reducir las afectaciones, las autoridades habilitaron un carril en contraflujo.

Hasta ahora no se ha informado la identidad de los dos hombres fallecidos ni las causas exactas que originaron el accidente.

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