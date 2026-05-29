“Hoy esperamos realmente que si este gobierno, como dice que es diferente en el discurso, se vea en los hechos. No queremos represión, no somos delincuentes, somos maestros, maestras y trabajadores de la educación”, lanzó Yenny López, secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, en Oaxaca, previo al encuentro de este viernes con autoridades federales y estatales en la Secretaría de Gobernación (Segob).

Antes de ingresar a la dependencia acompañada de otros 17 docentes, la dirigente magisterial acusó que tanto el gobierno estatal como el federal han sido omisos frente a las agresiones registradas contra docentes durante las recientes movilizaciones, particularmente en Villa de Mitla, Oaxaca, donde denunció un ataque armado contra integrantes del movimiento.

Sostuvo que la reunión en Gobernación debía tener un carácter resolutivo y no convertirse en un nuevo ejercicio de simulación política.

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“Ya me parece injusto y me parece una cuestión de que el gobierno del estado y el gobierno federal deben tomar cartas en el asunto con respecto a lo que aconteció en la movilización que tuvimos en la ciudad de Oaxaca”, afirmó.

La lideresa de la Sección 22 recordó que la asamblea estatal mandató exigir la destitución e inhabilitación del presidente municipal de Villa de Mitla, a quien responsabilizan de las agresiones contra maestros movilizados.

“Dentro de los planteamientos es definitivamente la destitución, pero más allá también la cárcel”, advirtió.

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La dirigente insistió en que el ataque no fue un enfrentamiento, sino una “represión directa” contra el magisterio y acusó la participación de grupos armados durante los hechos registrados en Oaxaca.

“Como nosotros lo hemos dicho, no fue un asentamiento, fue una represión, fue un ataque directo a nuestros compañeros”, sostuvo.

López también cuestionó que el gobierno mantenga discursos de apertura al diálogo mientras, aseguró, continúan las agresiones y no existen respuestas concretas a las demandas del movimiento.

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“No tenía nada nuevo, nada de fondo, nada de soluciones concretas”, reprochó sobre la respuesta escrita entregada previamente por las autoridades.

La secretaria general confirmó que la Sección 22 mantiene movilizaciones en Oaxaca con bloqueos en el aeropuerto, casetas de peaje y la plaza de Pemex, como parte de su plan de acción, y advirtió que las protestas podrían escalar dependiendo de los resultados de la negociación en Segob.

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