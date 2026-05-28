La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo una "llamado respetuoso" a la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a retirar el bloqueo que mantienen en Circuito Interior, en la Ciudad de México.

Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, pidió a las y los docentes a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, y reiteró que hay derecho a la libre manifestación.

"Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la Ciudad de México", dijo.

Bloqueo de integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Circuito Interior. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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Esta secretaría reiteró "la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional".

Agregó que con la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene disposición para continuar "el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, en búsqueda de soluciones que permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población".

"Reiteramos que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática", apuntó.

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