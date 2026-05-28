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La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo una "llamado respetuoso" a la sección XXII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a retirar el bloqueo que mantienen en Circuito Interior, en la Ciudad de México.
Dicha dependencia, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, pidió a las y los docentes a privilegiar el diálogo y la construcción de acuerdos, y reiteró que hay derecho a la libre manifestación.
"Hacemos un llamado a evitar acciones que perjudiquen a millones de ciudadanas y ciudadanos, así como a trabajadores, estudiantes, servicios de emergencia y actividades económicas que diariamente dependen de la movilidad en la Ciudad de México", dijo.
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Esta secretaría reiteró "la disposición permanente de las autoridades federales para mantener abiertas las mesas de trabajo y atender las demandas del magisterio mediante el entendimiento y la vía institucional".
Agregó que con la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene disposición para continuar "el diálogo constructivo, con respeto y responsabilidad, en búsqueda de soluciones que permitan avanzar en beneficio de las y los maestros, sin afectar a la población".
"Reiteramos que el diálogo seguirá siendo el camino para construir acuerdos duraderos y preservar la convivencia democrática", apuntó.
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