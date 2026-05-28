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Monterrey. – Un despliegue de fuerzas federales se registró este miércoles en los municipios de Monterrey y Escobedo, donde fueron ejecutados cateos en dos inmuebles bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional.
Uno de los operativos tuvo lugar en una residencia ubicada en el sector Plaza Rincón del Valle, dentro del fraccionamiento Sierra Alta, al sur de la ciudad.
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Aunque las autoridades mantuvieron acordonado el perímetro y controlaron los accesos al sector, hasta el momento no se ha informado el motivo de la diligencia ni se han dado a conocer resultados relacionados con posibles aseguramientos o detenciones.
Otro cateo se ejecutó en una vivienda de la calle Peral, en la colonia Cerradas de Anáhuac, sector Premier, en el municipio de Escobedo.
En ese punto también se observó la presencia de elementos federales, quienes establecieron un cerco de seguridad alrededor del inmueble mientras se desarrollaban las investigaciones.
Durante los primeros momentos del operativo se limitó el acceso en áreas cercanas a la vivienda intervenida, mientras agentes realizaban labores al interior de la propiedad.
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La movilización en Sierra Alta ocurre a poco más de dos semanas de otro cateo efectuado en ese mismo desarrollo residencial.
El pasado 13 de mayo, agentes ministeriales de Nuevo León, en coordinación con autoridades de Tamaulipas, inspeccionaron una casa ubicada en el sector Plaza Rincón de las Rosas como parte de una investigación por secuestro.
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