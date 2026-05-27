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Monterrey. – Restos humanos de al menos dos personas fueron localizados sobre la carretera a Matehuala en Doctor Arroyo, Nuevo León.
El hallazgo fue reportado a la altura del ejido Santa Ana, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad estatales y federales.
El reporte fue recibido alrededor de las 06:05 horas por la central de radio, que alertó sobre la presencia de restos humanos en el kilómetro 50 de la vía federal.
Tras el aviso, detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones se trasladaron al lugar para atender la situación.
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A su llegada, los agentes confirmaron el hallazgo y acordonaron el área para permitir el trabajo de peritos y elementos ministeriales encargados de las primeras indagatorias.
De acuerdo con la información preliminar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en el sitio fueron encontrados dos torsos, piernas humanas y un bulto envuelto en una chamarra negra.
Las autoridades realizaron el levantamiento de indicios y posteriormente trasladaron los restos al anfiteatro, donde se practicarán estudios forenses para intentar establecer la identidad de las víctimas.
Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado a conocer si existen personas detenidas relacionadas con este caso ni posibles móviles de los hechos.
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