Monterrey. – Tres personas señaladas por presunto fraude relacionado con la firma inmobiliaria Tamayo Capital fueron vinculadas a proceso en Nuevo León.

La medida se determinó después de una audiencia encabezada por un juez de Control en el Palacio de Justicia estatal.

La resolución judicial se emitió durante la madrugada de este jueves, tras la continuación de una audiencia diferida desde el pasado 16 de mayo.

Los imputados fueron identificados como Alejandro “N”, de 51 años; Mario “N”, de 29; y Dimarys “N”, de 35, quienes enfrentan una investigación penal por el delito de fraude.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el Ministerio Público presentó ante el juez datos de prueba sobre hechos presuntamente cometidos a través de la empresa Tamayo Capital, donde inversionistas habrían entregado distintas cantidades de dinero para proyectos inmobiliarios.

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Tras valorar los argumentos expuestos por la representación social y la defensa, el juzgador determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal contra los tres acusados.

Como parte de la resolución, la autoridad judicial impuso prisión preventiva como medida cautelar, por lo que los imputados permanecerán internados en centros de reinserción social estatales mientras avanzan las investigaciones.

El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta del caso y continuar con la recopilación de pruebas.

Las detenciones fueron realizadas por agentes ministeriales mediante órdenes de aprehensión derivadas de la investigación abierta por las autoridades estatales.

De acuerdo con las indagatorias, las personas afectadas realizaron depósitos a la empresa con fines de inversión inmobiliaria; sin embargo, posteriormente habrían enfrentado incumplimientos relacionados con pagos y devolución de recursos.