Brendan Fraser asistió al estreno mundial de "Pressure" en el cine AMC Lincoln Square, y no lo hizo solo, dos de sus hijos, Holden y Leland Fraser, lo acompañaron y se robaron la atención de los asistentes y de los fotógrafos presentes.

Pressure es un drama bélico dirigido por Anthony Maras que narra las tensas 72 horas previas al Día D (la invasión de Normandía) durante la Segunda Guerra Mundial.

La trama se centra en el general Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser) y el meteorólogo James Stagg (Andrew Scott) mientras intentan decidir si lanzar el ataque o arriesgarlo todo ante un pronóstico meteorológico extremo.

Fraser, de 57 años, viene de protagonizar "Familia en renta" (2025), y previamente, en 2022, protagonizó "La ballena" (The Whale), el drama psicológico que marcó su regreso triunfal a la cima de Hollywood, otorgándole su primer premio Oscar.

¿Quiénes son los hijos de Brendan Fraser?

Brendan Fraser es un actor reservado para las cuestiones familiares, sin embargo, posó muy sonriente con dos de sus tres hijos en el estreno mundial de "Pressure".

Griffin Arthur, Holden Fletcher y Leland Francis Fraser, son fruto del matrimonio del actor con la actriz y escritora Afton Smith; en esta ocasión, sus dos hijos menores aparecieron con él en la alfombra,

El actor lució muy sonriente con sus hijos de 21 y de 20 años, quienes combinaban con el traje de su padre.

Holden Fletcher Fraser, de 21 años, ha comenzado a abrirse camino en el mundo de la moda. El joven trabaja como modelo profesional y forma parte de la reconocida agencia Marilyn Agency. Con rasgos físicos que recuerdan a su padre —cabello oscuro y ojos claros—, también continúa con sus estudios universitarios mientras desarrolla su carrera.

Holden Fraser, Brendan Fraser y Leland Fraser, de izquierda a derecha, asisten al estreno mundial de "Pressure". Foto de Evan Agostini/Invision/AP.

El menor de la familia, Leland Francis Fraser, de 20 años, también se inclinó por el modelaje y trabaja con la misma agencia que su hermano. Sin embargo, además explora su lado artístico a través de la música, ya que toca la guitarra en una agrupación llamada "The Alligators".

Leland llamó la atención de usuarios en redes sociales debido a su imagen distintiva: una larga melena pelirroja y un estilo oscuro que despertó comparaciones entre internautas con personajes de la saga cinematográfica "Crepúsculo".

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Griffin Arthur Fraser, de 23 años, no estuvo presente, él ha optado por una vida discreta y pocas veces aparece en eventos públicos o alfombras rojas. Brendan ha hablado en diversas ocasiones sobre la estrecha relación que mantiene con él y ha compartido que Griffin se encuentra dentro del espectro autista. El actor incluso reveló que la experiencia de ser su padre tuvo un impacto profundo en su vida y fue una de las principales inspiraciones para construir el personaje de Charlie en "The Whale".

Brendan Fraser con Jeanne Moore, una maquilladora y estilista profesional. Es la actual pareja del actor. Ambos mantienen una relación desde septiembre de 2022. Foto: Evan Agostini/Invision/AP.

Aunque los tres hijos de Brendan Fraser han tomado caminos distintos, el actor ha dejado claro en múltiples ocasiones que su familia ocupa un lugar central en su vida y que la paternidad se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su historia personal.

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