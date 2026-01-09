"FAMILIA EN RENTA"

Esta es una película que ha ganado el premio del público prácticamente en todos los festivales donde se ha parado como Chicago, Hawai y Woodstock. Y su directora, llamada simplemente Hikari, se ha llevado sus propios galardones gracias a su trabajo detrás de la cámara.

¿La razón? Quizá porque con esta cinta Brendan Fraser abandona su imagen de sobrepeso, decadencia y depresión de “La ballena”, que le mereció incluso el Oscar a Mejor Actor en 2023 y retoma de alguna manera los tintes de comedia que lo catapultaron al estrellato mundial con “La momia” y “Al diablo con el diablo”, pero con algo de drama.

También porque a la gente ama a los personajes en estado de confusión y en un lugar lejano a él. Y en esta historia justo es eso, porque el personaje central es un actor profesional que está en Tokio y como las cosas no le están yendo bien, se une a una agencia japonesa de familias de renta con la que sustituye a diversos miembros de una familia.

“The Hollywood Reporter” señala que Fraser es un actor que convence, mientras que la película va entretejiendo un drama en el que el protagonista va dejando su trabajo, para sumergirse en lo personal.

“¿Por qué los adultos siempre mienten?", le pregunta Mia con tristeza a Philip en un momento especialmente vulnerable”, refiere la publicación, “Es una pregunta con la que todos nos identificamos, y a la que Familia en Renta ofrece respuestas conmovedoras e incisivas”, destaca la publicación.

Para la cinta, Fraser se traslado semanas antes a Japón para entender más la cultura, así como de alguna manera el idioma, preguntando en cada momento ciertos significados que le ayudaran a interpretar los sentimientos.

“Hay una comprensión inherente de que educar a los niños es responsabilidad de todos y esa comprensión automática de brindarles cuidado es algo que realmente me conmovió de Japón”, dijo el histrión en una entrevista.

Takehiro Hira y Mary Yamamoto (“Monarca: legado de monstruos”) conforman el reparto principal.

"PRIMATE"

Fangoria, una de las principales revistas de género en el orbe, dice que la película puede resultar un poco nauseabunda, en el sentido de que en los primeros minutos el chimpancé hace click con el público, pero luego lo “destroza” con su brutalidad.

“Las muertes son geniales, descuidadas y (literalmente) asombrosas”, considera la publicación.

Pero no hay que confundirse. No se trata de una historia que tiene como objetivo que la gente salga con espanto hacia esos animales, como en su momento ocurrió con “Tiburón”, “Alligator” o “Ben, la rata asesina”, sino que se cuidaron los detalles para entender que lo que ocurre es algo extremo.

El director británico Johannes Roberts dijo a EL UNIVERSAL que como creador tenía presente que había que cuidar el no alimentar prejuicios sobre los animales salvajes.

“Más bien es una herramienta narrativa para hablar de emociones humanas”, aclaró el realizador.

Cuando vea la película fíjese bien en el chimpancé y disfrute su hechura, pues el resultado se logró gracias a la actuación física, CGI, animatrónicos y prótesis.

"UN HOMBRE POR SEMANA"

En 2016 el cine mexicano tuvo un sesgo importante. Fue el año en que una comedia sobre personas mayores de 30 años y sus problemas románticos y de vida, fue de las más taquilleras del momento.

“Treintañera, soltera y fantástica”, protagonizada por Bárbara Mori, convocó cerca de 3 millones de espectadores y hubo gente que en redes sociales aseguró haber ido hasta tres veces con amigas para verse reflejadas.

Junto a José María de Tavira, quien interpreta a un nuevo pretendiente. Foto: Videocine

Ahora llega esta comedia protagonizada y codirigida por Ana de la Reguera en la que una cuarentona, recién separada, decide usar una app de citas para poder encontrar una nueva pareja.

La actriz dice que en el guion se metió cosas que le han pasado a “conocidas” de ella, aunque acepta que ella misma ha llegado a usar la app con la que ha tenido malas y buenas experiencias.

Se trata de la primera película mexicana del año que llega a cines.

rad