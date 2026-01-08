¿Qué pasaría si la persona de la que crees estar enamorada no fuera realmente a quien deberías amar. Ese es el dilema al que se enfrenta Sandra Bullock en la cinta “Mientras dormías”.

Lucy (Bullock) es una mujer solitaria, que trabaja como taquillera en el metro de Chicago. Sin mayor compañía que los pasajeros a los que atiende a diario, cree haberse enamorado de uno de ellos: Peter.

Él encaja a la perfección con la idea del "príncipe azul", es guapo, educado y amable; su único defecto es que desconoce la existencia de Lucy. Pero todo cambia cuando, en un intento asalto, Peter cae a las vías y ella lo rescata.

El accidente desencadena un juego de confusiones: Lucy finge ser la prometida de Peter y la familia, lo que hace imposible que pueda revelarles la verdad.

En medio de ese caos, Jack, el hermano de Peter, entra en escena. No es precisamente el hombre ideal de Lucy, pero termina enamorándose de él perdidamente. Todo se complica cuando Peter despierta y la relación imaginaria la aleja de su verdadero amor .

Estrenada en 1995, "Mientras dormía" es una cinta que sigue funcionando a pesar de los años; y es que no solo combina comedia y ternura sin caer en exageraciones, sino que nos recuerda que el amor real siempre supera al imaginario.

Si buscas una comedia romántica que sea más que un flechazo idealizado, esta película es ideal.

Dónde ver: Disney+