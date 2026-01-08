Más Información

INDEX, la feria del libro de arte que ofrece un refugio de lo digital

Fallece Tarsicio Herrera Zapién, humanista y estudioso de la literatura latina

Mac Gregor: 25 años de análisis de gestión cultural

La historia de las imágenes violentas en México: ¿Difundir o no?

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

June sabe que va a morir, y lejos de entregarse al silencio, decide intervenir por última vez en la vida de sus hijos para que enfrenten aquello que siempre evitaron.

Esta es la primicia de "Adiós June" , cinta dramática con la que Kate Winslet debutó como directora.

La historia se desarrolla días antes de Navidad, cuando cuatro hermanos, que no se frecuentan, se ven obligados a reunirse por el avanzado cáncer al que se enfrenta su madre, June.

A ellos se les suma su impertinente padre, para navegar entre resentimientos, culpas, diferencias y favoritismos. Primero en el hospital y luego en casa, donde el caos los alcanza y es June, quien sabiendo su destino, decide tomar las riendas.

“Adiós, June” aborda temas como el duelo, el perdón, el amor y la reconciliación; y lo que muchos no saben es que la historia está inspirada en la muerte de la abuela de su escritor, Joe Anders, hijo de Winslet.

Actúan Helen Mirren, Kate Winslet, Toni Collette, Andrea Riseborough, Johnny Flynn y Timothy Spall.

Dónde ver: Netflix

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’. Foto: (Nathan Denette/The Canadian Press via AP, File)

¡Bomba real! Meghan ahora se enfrenta a su propia madre, Doria Ragland, por diferencias de ‘crianza’ y ‘familia’

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape / Tomada de redes sociales @angela_aguilar_

Ángela Aguilar presume collar similar al de Nodal y su violinista y desata polémica: “Para que sepa que tiene dueña”

Vivian Wilson, hija trans de Elon Musk, debuta como modelo estrella de Rihanna

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa en Las Vegas con catsuit transparente y responde a las críticas por su edad

