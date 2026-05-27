Katy Perry volverá a nuestro país en agosto de este año, a propósito de su participación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2026 y, además del gobernador del estado, fue la propia cantante que, a través de sus redes sociales, dio a conocer la noticia y externó el entusiasmo que le causa su próximo encuentro con sus fans mexicanos.

Este martes, 26 de mayo, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, organizó un evento en donde habló de algunos pormenores que rodearán la futura edición de la FENAPO, la cual se celebra durante todo el mes de agosto.

Entusiasmado por la atracción turística que el cartel del festival podría suponer, anunció como artista principal a Katy Perry, quien llegará a la ciudad potosina el martes 25 de agosto.

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Estimó que, aún cuando la noticia de los artistas que formarán parte de la feria es reciente, ya hay personas, provenientes del extranjero, que están comprando vuelos para viajar al estado.

"Los artistas invitados al palenque son de talla mundial, tanto de talla nacional como internacional, que van a dar esa gala de música, a todos los potosinos y a todos los mexicanos, sabemos que va a venir gente de todas partes de México, pero también estamos agotando todos vuelos internacioonales para venir a ver a Katy Perry".

Por su parte, la cantante de "I kissed a girl" recurrió a su cuenta de Instagram para dar la noticia a sus fans, a los que se refirió como "mexican katygatos".

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"Ok, estoy emocionada sobre este anuncio, te dije que volvería y, ahora lo estoy, agosto 25, FENAPO, concierto gratuito, para todos mis ´mexican katygatos´, ¡vamos!, estoy muy emocionada, amarán este show, es un nuevo show, superdivertido, lleno de ´joymaxxing´ y, en verdad, es sólo para ustedes, los fans, porque yo soy fan de ustedes, ustedes saben que los amo y que mantengo mi promesa, nos vemos el 25 de agosto en Fenapo", reiteró.

Katy Perry y los otros artistas que se presentarán en la FENAPO 2026

Algunos otros de los artistas que se presentarán durante el desarrollo de la feria son Mötley Crüe, Gloria Trevi, Lila Downs, Yandel, El Bogueto, Xavi, Ramón Ayala, Óscar Maydon, BZRP, Sin bandera, Kenia Os, Los huracanes del norte, Los Acosta, Santa Fe Klan y Los Tigres del Norte, estos últimos serán los encargados del último show de la edición de este año.

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