Más Información

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Gala Porras-Kim, en kurimanzutto

Gala Porras-Kim, en kurimanzutto

La Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM crece y se centra en la cultura de paz

La Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM crece y se centra en la cultura de paz

Ópera de Londres agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas con sus críticas

Ópera de Londres agradece a Timothée Chalamet haber impulsado las ventas con sus críticas

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

La escritura también condena, afirma la autora Cristina Rivera Garza

José Revueltas, el rescate de un autor fuera de su tiempo

José Revueltas, el rescate de un autor fuera de su tiempo

La cantante estadounidense Katy Perry está siendo investigada en Australia después de que la actriz Ruby Rose la acusara de agresión sexual, declaró este miércoles la policía local a la AFP.

Rose denunció en redes sociales que la cantante, actual pareja del exprimer ministro canadiense Justin Trudeau, la había agredido en una discoteca de Melbourne hace casi dos décadas.

Los mensajes tuvieron gran repercusión mediática pero fueron eliminados.

El martes Rose, conocida sobre todo por su papel en la serie de televisión "Orange is the New Black", afirmó haber formalizado la denuncia ante la policía. Dice que por eso no puede mencionar públicamente el caso.

Lee también:

La AFP habló con la policía del estado de Victoria, que se negó a nombrar a Perry pero reconoció estar "investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010".

"Como la investigación sigue en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento", añadió un portavoz.

Un representante de Perry desmintió las acusaciones en una declaración a la revista Variety.

"Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes", afirmó.

"Rose tiene un historial bien documentado de graves acusaciones públicas en las redes sociales contra diversas personas, acusaciones que han sido desmentidas repetidamente por los afectados", añadió.

Perry es mundialmente conocida por éxitos como "Hot n Cold", "Roar" o "I Kissed a Girl".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Bomba real! Aseguran que Isabel II y el Príncipe Felipe se separaron en secreto antes de su muerte. Foto: EFE/Andy Rain

¡Bomba real! Aseguran que Isabel II y el Príncipe Felipe se separaron en secreto antes de su muerte

¡Explota el escándalo! Aseguran que Christian Nodal tiene una amante y revelan el lugar secreto donde se ven. Foto: Giorgio VIERA / AFP

¡Explota el escándalo! Aseguran que Christian Nodal tiene una amante y revelan el lugar secreto donde se ven

Katy Perry niega las acusaciones de abuso sexual de Ruby Rose: “son mentiras peligrosas e imprudentes”. Foto: AP

Katy Perry niega las acusaciones de abuso sexual de Ruby Rose: “son mentiras peligrosas e imprudentes”

Dagna Mata revela que Ángela Aguilar “está muy mal” tras video de ‘Un Vals’ y expone a Nodal por no pagarle. Foto: Instagram/AFP

Dagna Mata explota: acusa a Christian Nodal de no pagarle y revela que Ángela Aguilar “está muy mal”

Anne Hathaway impone belleza y glamour con vestido traslúcido en el estreno de ‘Mother Mary’. Foto: AFP

Anne Hathaway impone belleza y glamour con vestido traslúcido en el estreno de ‘Mother Mary’

[Publicidad]