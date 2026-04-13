Ruby Rose usó Threads para hablar de la presunta agresión sexual de la que fue víctima hace 20 años. La actriz afirma que fue Katy Perry, que era su amiga por esa época, quien la habría agredido y "restregado" sus genitales en el rostro de la joven.

Fue a propósito de la presencia de Perry -junto a su pareja, Justin Trudeau- en el Festival Coachella, que Rose hizo un comentario alusivo a la cantante y su presencia en el evento.

Lo que comenzó como un comentario, desencadenó una serie de post referentes a una experiencia en la que Rose habría sido agredida sexualmente, alrededor del 2006.

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La actriz australiana recuerda que, en el pasado, ya había hablado de lo sucedido, mientras se encontraba con Perry en un bar, sin embargo, antes lo narraba como una experiencia graciosa, hasta que pasó el tiempo y cayó en la cuenta de que se había tratado de una agresión de índole sexual.

"Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca ´Spice Market´, de Melbourne, tenía poco más de 20 años, ahora tengo 40,, me ha costado casi dos décadas decirlo públicamente..., conté la historia públicamente, pero la convertí en una historia graciosa ´de cuando estaba borracha´, porque no sabía cómo manejarla de otra manera".

Además, confió que, si siguió relacionándose con Perry, después de la presunta agresión, habría sido porque la cantante le había ofrecido ayudarla para obeter la visa americana, ya que ella es originaria de Australia.

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"Ella accedió a ayudarme a conseguir mi visa estadounidense, así que lo mantuve en secreto, pero sí les dije (en el pasado) que no era buena persona y fui atacada por todo el mundo".

Al escribir este comentario, uno de sus seguidores la increpó y, sarcástico, hizo referencia a una de las estrofas de los temas que llevó a Katy a alcanzar reconocimiento mundial, "I kissed a girl and Il ike it" ("Besé a una chica y me gustó"), cuestionando a Ruby si eso es lo que había sucedido, a lo que ella contestó:

"No me besó, me vio ´descansando´ en el regazo de una de mis amigas (su mejor amiga), para evitarla, se agachó, se apartó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara, hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella".

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Sin temor a la reacción que Perry pudiera tener, indicó que no piensa denunciarla, pero que tampoco teme ser demanda, ya que asegura hablar con la verdad.

"No me interesa presentar una denuncia por esto, no cuando ni siquiera he denunciado las númerosas violanciones a manos de hombres adultos, pero puede demandarme si quiere (no lo hará, porque sucedió, tengo fotos y fue, literamente, en público y presenciado por otras personas), además, sucedieron muchas cosas previas a su estúpida canción que no querrá que mencione, la manipulación psicológica es muy fuerte en ese caso", ahondó.

Ahora, es el representante de Perry, quien contestó a una petición de "TMZ", el medio estadounidense, a través de la que negó catogóricamente las acusaciones de Rose y argumentó que no es la primera vez que la actriz recurre a sus redes para difamar a otras figuras del medio.

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"Las acusaciones que Ruby Rose difunde en las redes sociales sobre Katy Perry no sólo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e imprudentes. La señora rose tiene un historial bien documentado de hacer graves acusaciones públicas en las redes sociales, contra varias personas, afirmaciones que han sido negadas repetidamente por los implicados", expresó.

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