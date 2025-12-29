En 2025, México volvió a posicionarse como uno de los destinos favoritos de las grandes estrellas internacionales, quienes no sólo pisaron suelo mexicano por trabajo, sino que demostraron su cariño por el país con visitas, expresiones de admiración y actividades culturales que conectaron con el público local.

Aquí vamos a recordar que artistas demostraron su amor por nuestro país este 2025.

Tim Burton y su conexión artística con México

El director Tim Burton volvió a poner a México en su ruta creativa este año. Aunque su gusto por el país no es nuevo, en 2025 profundizó ese vínculo al traer al país la esperada exposición “Tim Burton: El Laberinto”, que se inauguró en Ciudad de México y atrajo a miles de visitantes interesados en el universo surrealista del cineasta. La muestra incluyó piezas emblemáticas y se convirtió en una de las experiencias culturales más comentadas del año.

Antes de inaugurar su esperada exposición "Tim Burton, El Laberinto", el cineasta estadounidense decidió tomarse el tiempo para vivir México.

Su primera parada fue Tepoztlán, Morelos, donde caminó por las calles del pueblo mágico, recorrió mercados locales y se dejó envolver por el paisaje montañoso, incluso bajo la lluvia. Ahí, Burton convivió con habitantes y fans que lo reconocieron al instante, regalando abrazos, besos en la mejilla y sonrisas que pronto circularon en redes sociales.

Ya en la Ciudad de México, Burton reforzó ese vínculo durante una charla realizada en el Panteón Civil de Dolores, un escenario cargado de simbolismo donde descansan figuras como Diego Rivera, Rosario Castellanos y David Alfaro Siqueiros. Bajo una lluvia persistente, rodeado de velas y lápidas, el cineasta habló sobre su afinidad con la cultura mexicana y su manera de entender la vida, la muerte y la creación.

“Me encanta venir a la Ciudad de México. Crecí en Los Ángeles, donde el Día de Muertos y la cultura mexicana siempre estuvieron presentes. Sus personajes y símbolos me impactaron desde muy joven. Aquí el arte y la creatividad se sienten vivos”, compartió frente a decenas de asistentes.

Dua Lipa: del escenario al cariño por México

La cantante Dua Lipa cerró su gira mundial "Radical Optimism Tour" precisamente en Ciudad de México, donde ofreció uno de sus conciertos más esperados, el pasado 5 de diciembre de 2025. Esa última fecha no solo marcó el final de su ambicioso tour, sino que también simbolizó el lugar especial que la ciudad tiene para la artista y para sus fanáticos, consolidando a México como punto clave en su carrera musical.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Houdini" reveló que México fue el último destino del "Radical Optimism Tour", lo que le permitió extender su estancia y disfrutar de lo que más extrañaba: la comida. El entusiasmo, confesó, tuvo consecuencias.“Luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA”, escribió, al contar que el último día de las “mini vacaciones” que se tomó tras los conciertos lo pasó en cama, viendo "Atonement2 y llorando “a mares”.

La anécdota provocó reacciones inmediatas entre sus seguidores, incluido un comentario que resumió con humor el episodio: “La venganza de Moctezuma por fin te llegó, mi amor”.

Katy Perry

Otro gran nombre que reafirmó su amor por México fue Katy Perry. La estrella pop eligió varias ciudades del país para arrancar su gira mundial "The Lifetimes Tour" en abril de 2025, incluyendo fechas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, ante escenarios que se llenaron de entusiasmo y conexión con su público.

En sus presentaciones, Perry no sólo entregó un espectáculo visual y musical, sino que celebró el cariño de sus seguidores mexicanos, agradeciendo abiertamente la recepción que ha tenido en el país.

Bad Bunny

El puertorriqueño Bad Bunny no únicamente agotó localidades en ocho fechas en México, con su "Debí Tirar Más Fotos Tour", sino que también se dejó ver en actividades típicas como una función de lucha libre en la Arena México y visitas al Museo Nacional de Antropología, mostrando su entusiasmo por experiencias fuera del escenario.

Damiano David y Salma Hayek

Otros nombres que llamaron la atención durante el año fueron el vocalista Damiano David (Måneskin), quien exploró mercados y espacios culturales de la CDMX como la Lagunilla y lució una foto con una playera del Cruz Azul, y la actriz Salma Hayek, que visitó la Casa Azul -acompañada de Angelina Jolie- y dejó mensajes emotivos sobre su relación con la cultura mexicana.

