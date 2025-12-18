Más Información

Trump impone su apellido al histórico Centro Kennedy de Washington

Trump impone su apellido al histórico Centro Kennedy de Washington

Presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela encabezan la entrega de "25 para el 25"

Presidentes de Colombia, Cuba y Venezuela encabezan la entrega de "25 para el 25"

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

23% de autores publicados por el FCE de Taibo II son mujeres

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

"Mulato Teatro" se despide del Año Viejo en Cocoyoc

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Arte reflexiona sobre tensiones geopolítica

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Repartición de libros se vuelve homenaje a Taibo II

Trajes negros con transparencias, noches de concierto en el GNP y una ruta culinaria marcada por tacos y más tacos: así se vio el paso de en redes sociales. Sin embargo, la cantante confesó que su experiencia terminó con un episodio menos glamuroso.

A través de su cuenta de Instagram, la voz de "Houdini" compartió que México fue el último destino del Radical Optimist Tour antes de cerrar el 2025, lo que también significó la oportunidad de volver a disfrutar de algunos de sus platillos favoritos. No obstante, la experiencia tuvo consecuencias: “Luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA”, escribió.

La inglesa añadió que desafortunadamente... el último día de las “mini vacaciones” que se tomó tras los conciertos lo pasó en cama, viendo "Atonement" y llorando “a mares”.

Un fan reaccionó: "La venganza de moctezuma por fin te llego mi amor".

Lee también:

¿Qué lugares visitó Dua Lipa en México?

Previo a sus presentaciones, Dua compartió algunos momentos de su estancia en la Ciudad de México junto a su pareja, Callum Turner. Uno de los sitios que visitaron fue el San Luis Club Roma, ubicado en la calle San Luis número 26, en la colonia Roma Sur, donde se le vio disfrutando de la pista y muy enamorada.

También dejó ver que los mariscos son de sus favoritos al acudir a restaurantes como Contramar, de la chef Gabriela Cámara, así como Em Restaurant, del chef Lucho Martínez.

En su agenda figuraron espacios culturales, como la Casa Azul de Frida Kahlo, en Coyoacán, donde se tomó fotografías de la obra “Viva la vida”.

Lee también:

El restaurante Máximo Bistrot fue otro de los lugares que formaron parte de su paso por la capital; a su salida, varios fanáticos la esperaron para tomarse algunas fotos.

Además de sus presentaciones en el GNP, Dua Lipa también ofreció conciertos en Monterrey.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Ángela Aguilar furiosa con Nodal Lanza mensaje tras supuesto coqueteo con su violinista “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”. Foto: Tomada de TikTok / EFE

¿Ángela Aguilar furiosa con Nodal? Lanza mensaje tras supuesto coqueteo con su violinista: “Eres un maestro manipulador y un mentiroso habitual”

Cazzu anuncia fechas agotadas de su gira por EU “Sold Out y no regalando boletos como una que conocemos”, dicen fans. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL / AFP

Cazzu anuncia fechas agotadas de su gira por EU: “Sold Out y no regalando boletos como una que conocemos”, dicen fans

Kristin Cabot rompe el silencio tras escándalo de la "kiss cam" de Coldplay: "Pagué un alto precio" Foto: TikTok

Kristin Cabot rompe el silencio tras escándalo de la "kiss cam" de Coldplay: "Pagué un alto precio"

Carlos III invitaría a Harry y Meghan a las fiestas navideñas de la familia real; le preocupa que sea su última Navidad y no haya reconciliación. Foto: AFP / AP Photo/Matt Dunham, FILE

Carlos III invitaría a Harry y Meghan a las fiestas navideñas de la familia real; le preocupa que sea su última Navidad y no haya reconciliación

Georgina Rodríguez posa en lencería y habla del anillo millonario que le dio Cristiano Ronaldo. Foto: AP

Georgina Rodríguez posa en lencería y habla del anillo millonario que le dio Cristiano Ronaldo

[Publicidad]