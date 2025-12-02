Más Información

Rinden homenaje a Vargas Llosa en la FIL: autor de cinco obras maestras

De la mano de Volpi, Osorio y Viqueira, "Agamenón" es revisitado desde el mundo del narcotráfico

Instituto Cervantes lanza su anuario sobre el español en el mundo

Eduardo Mendoza recibe la medalla Carlos Fuentes

"Una verdadera escritura no te deja mentir, por ficcional qué sea": Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Barcelona arriba a la FIL Guadalajara con su primavera de libros y flores

Las olas crecieron, se volvieron tempestad y entonces revelaron una silueta. , británica de origen kosovar, regresó a México, país que nunca falta en sus giras.

Apareció celebrando, sonriendo, cargada de energía y electricidad, en una casa que le es conocida. Eran las 21:10 horas de ayer.

Entre humo y nubes proyectadas, Dua salió al frente con un corsé plateado, medias negras y botas plateadas a la rodilla.

El escenario del , una escalinata elevada donde músicos y bailarines ocupaban distintos niveles, se iluminó con destellos metálicos. Mientras ella vestía plata, sus bailarines contrastaban con tonos dorados, encarnando una estética de opuestos que marcó el pulso del primero de los tres conciertos previstos en la Ciudad de México.

Visitó ocho países en América, cerró su tour en México. Foto: AFP
Visitó ocho países en América, cerró su tour en México. Foto: AFP

Con “End of an Era”, Dua quedó rodeada de bailarines que la enmarcaban con abanicos de plumas. “Come on, México!”, gritó.

El público respondió con un estruendo que subió desde la última grada hasta la primera fila. Cuando sonaron los primeros acordes de “Break my Heart”, la vibra se volvió familiar. El estadio entero la cantó como si fuera un himno.

“Un poco de ruido, por favor”, pidió la cantante en español, desatando aún más euforia.

Dua caminó por la pasarela, pidiendo más ruido, y al llegar al extremo una lluvia de papelitos rojos en forma de corazón explotó sobre el público, marcando el último coro de la canción. Mientras los corazones seguían suspendidos en el aire, “One Kiss” comenzó a sonar.

Fans esperaban ver a la artista en su taquería en la Condesa. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
El Estadio se transformó en un antro por completo. Con luces estroboscópicas y un bajo que hacía vibrar las butacas, los fans bailaban como si fuera madrugada.

Tras un cambio de vestuario, Dua apareció con un body brillante con transparencias, guantes del mismo material y pantimedias que reflejaban cada destello de luz.

Sentada entonó “Whatcha Doing” con movimientos sensuales, marcados, que enloquecieron.

“¡Más ruido, Ciudad de México!”, pidió, y el GNP rugió.

Fans esperaban ver a la artista en su taquería en la Condesa. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
En México todo es posible y se demostró que Dua no le tiene miedo al Android. Apenas el 29 de noviembre en Brasil había desatado polémica por rechazar el celular de un fan porque no era un iPhone.

El video dio la vuelta en redes, alimentó críticas y memes… pero en la CDMX la historia fue otra.

Esta vez, tomó cualquier teléfono que le acercaban. Lo importante era grabar, saludar, dejar un recuerdo. Tras esa energía que ya tenía el público dio paso a uno de los momentos más cercanos de toda la noche al bajar de la plataforma principal.

Luego reveló la gran sorpresa de la noche para los mexicanos:

“Esta canción me encanta porque la historia dice que ella nunca había sido besada cuando la escribió… y creo que los compositores escribimos nuestros sueños para hacerlos realidad” e interpretó a su estilo “Bésame mucho”.

Fans esperaban ver a la artista en su taquería en la Condesa. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL
