Piden defensa del Dolores Olmedo al Congreso local

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

“El Archivo General Agrario,  un carísimo elefante blanco”: Pedro Salmerón

Rodolfo Neri Vela: Cuatro décadas del viaje del primer mexicano al espacio

Benjamín Barajas Sánchez celebra 60 años entre la poesía y el ensayo

Explorarán en coloquio la historia de mujeres viajeras, exiliadas y migrantes

Este miércoles a través de redes sociales sorprendió a sus seguidores al anunciar una última oportunidad para verla en vivo. Una vez más, la cantante volverá al Estadio GNP Seguros de la CDMX, donde promete ofrecer un concierto lleno de nostalgia, éxitos y mucho bailongo.

Con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, la artista apostó el todo por el todo: producción de primer nivel, escenografía enorme y una selección de clásicos que han marcado a varias generaciones. En esta nueva fecha, la intérprete de “Hips Don't Lie” volverá a complacer a sus fans con lo mejor de su repertorio.

La nueva y última fecha de Shakira en la CDMX será el viernes 27 de febrero de 2026, sumando así la 13ra presentación de su exitoso tour, que arrancó en marzo de 2025 también en el Estadio GNP Seguros.

¿Cuándo será la preventa del último concierto de Shakira en CDMX?

La preventa Banamex para el show del 27 de febrero será el lunes 1 de diciembre, a través de la página y la app oficial de Ticketmaster. Como en otros conciertos del tour, los fans tendrán que formarse en la fila virtual para asegurar sus boletos.

Durante “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” se han vendido más de 2.5 millones de boletos en más de 75 shows alrededor del mundo, incluidos conciertos en varios estados de la República Mexicana como Yucatán, Veracruz, Tijuana y Jalisco.


¿Cuáles serán los precios de los boletos?

Los precios, similares a los de sus recientes presentaciones en la capital, quedarían de la siguiente manera por zonas:

  • Rojo: $10,856.75
  • Amarillo: $8,050.75
  • Rosa: $6,830.75
  • Azul: $5,610.75
  • Morado: $4,390.75
  • Café: $3,170.75
  • Zona GNP: $3,536.75
  • Verde B: $2,438.75
  • Naranja B: $1,950.75
  • Verde C: $1,340.75
  • Naranja C: $1,217.75
  • General B: $1,584.75

Este último concierto de promete cerrar con fuerza su paso por México. Además de la CDMX, la cantante también se presentará en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 21 de febrero, y en Mérida, Yucatán, el 24 de febrero.

En estas fechas, el público podrá bailar al ritmo de canciones como:

  • La fuerte
  • “GIRL LIKE ME”
  • Las de la intuición
  • “Inevitable”
  • Te felicito
  • “TQG”
  • Don't Bother"
  • ”“Monotonía”
  • Soltera
  • “Si te vas”
