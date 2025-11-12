Más Información

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

Maitena gana el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo 2025

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

FOTOS: Entre grietas y goteras, estudiantes toman clases de música en el Centro Ollin Yoliztli

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

Autoridades españolas recuperan piezas del patrimonio histórico de México y Ecuador

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

El escritor David Szalay conquistó el Booker Prize 2025 con "Flesh"

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

Se agrava crisis en escuela de música del Centro Ollin Yoliztli

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

“El mundo cada vez es más empujado hacia el autoritarismo”: Gioconda Belli, ganadora del Premio Carlos Fuentes 2025

regresará a Disney para la esperada secuela de “Zootopia 2”, dando voz nuevamente a Gazelle, la carismática estrella pop del universo animado. En 2016, la artista estrenó “Try Everything”, tema principal de la primera película del estudio.

Este miércoles, la cantante lanzó su nuevo video musical llamado “Zoo”, canción original que formará parte de la banda sonora de la cinta animada que se estrenará el próximo 27 de noviembre en México.

En el video, Shakira luce distintos atuendos inspirados en su personaje Gazelle, combinando su estilo energético y transformador con imágenes tanto de la película como de la vida real.

En el videoclip también aparecen algunos de los personajes más queridos de la primera entrega de “Zootopia”, entre ellos:

  • Judy Hopps, con la voz de Ginnifer Goodwin
  • Nick Wilde, con la voz de Jason Bateman
  • Gary De’Snake, interpretado por Ke Huy Quan
  • Nibbles Maplestick, con la voz de Fortune Feimster

El nuevo proyecto musical de Shakira fue dirigido por Hannah Lux Davis, reconocida directora y editora de videos musicales para artistas como Demi Lovato (“Here All Night”), Doja Cat (“Agora Hills”) y Avril Lavigne (“Bite Me”).

Lee también

El exito de "Zootopia" en cines

Para esta ocasión, el doblaje latino contará con nuevas incorporaciones, entre ellas Gerardo Velázquez como Gary De’Serpiente y el empresario Roberto Palazuelos, quien prestará su voz al Alcalde .

Los fans de Disney han esperado más de nueve años para esta secuela, luego del éxito de la cinta original que recaudó más de 1,125 millones de dólares en taquilla y ganó el Oscar a Mejor Película Animada.

seguirá a los detectives Judy Hopps y Nick Wilde, quienes deberán enfrentarse a un misterioso reptil que amenaza la paz de la ciudad. En esta ocasión, los protagonistas tendrán que infiltrarse en zonas ocultas y peligrosas para resolver el caso.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral. Foto: EFE

“Está frustrado y preocupado”: Harry teme que Meghan Markle arruine su imagen con nuevos escándalos por acoso laboral

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]