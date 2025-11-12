Shakira regresará a Disney para la esperada secuela de “Zootopia 2”, dando voz nuevamente a Gazelle, la carismática estrella pop del universo animado. En 2016, la artista estrenó “Try Everything”, tema principal de la primera película del estudio.

Este miércoles, la cantante lanzó su nuevo video musical llamado “Zoo”, canción original que formará parte de la banda sonora de la cinta animada que se estrenará el próximo 27 de noviembre en México.

En el video, Shakira luce distintos atuendos inspirados en su personaje Gazelle, combinando su estilo energético y transformador con imágenes tanto de la película como de la vida real.

En el videoclip también aparecen algunos de los personajes más queridos de la primera entrega de “Zootopia”, entre ellos:

Judy Hopps , con la voz de Ginnifer Goodwin

, con la voz de Ginnifer Goodwin Nick Wilde , con la voz de Jason Bateman

, con la voz de Jason Bateman Gary De’Snake , interpretado por Ke Huy Quan

, interpretado por Ke Huy Quan Nibbles Maplestick, con la voz de Fortune Feimster

El nuevo proyecto musical de Shakira fue dirigido por Hannah Lux Davis, reconocida directora y editora de videos musicales para artistas como Demi Lovato (“Here All Night”), Doja Cat (“Agora Hills”) y Avril Lavigne (“Bite Me”).

El exito de "Zootopia" en cines

Para esta ocasión, el doblaje latino contará con nuevas incorporaciones, entre ellas Gerardo Velázquez como Gary De’Serpiente y el empresario Roberto Palazuelos, quien prestará su voz al Alcalde Brian Winddancer.

Los fans de Disney han esperado más de nueve años para esta secuela, luego del éxito de la cinta original que recaudó más de 1,125 millones de dólares en taquilla y ganó el Oscar a Mejor Película Animada.

“Zootopia 2” seguirá a los detectives Judy Hopps y Nick Wilde, quienes deberán enfrentarse a un misterioso reptil que amenaza la paz de la ciudad. En esta ocasión, los protagonistas tendrán que infiltrarse en zonas ocultas y peligrosas para resolver el caso.