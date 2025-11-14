Más Información
Shakira llegó a la premier de "Zootopia 2" junto a sus hijos Milan y Sasha con un estilismo coordinado que combinó sentido estético y maternal. En un momento que parece sacado de escena de película, la cantante lució un vestido lavanda diseñado por Stella McCartney.
Un look con significado: Shakira canaliza a Gazelle en lavanda
El vestido lavanda de cuello alto, mangas largas y una abertura asimétrica dejó ver sus piernas con elegancia y movimiento. El diseño tiene tejido elástico con cierto brillo y un tono malva que no es casual: es un guiño directo al color característico de su personaje Gazelle en Zootopia.
Completó su look con unos zapatos con plataforma de satín en el mismo tono y aretes de diamante, para un acabado sofisticado y muy coherente con la estética del personaje animado.
Un momento red carpet íntimo
Lo más cautivador de su aparición fue el match con sus hijos. Milan y Sasha lucieron traje de gala en lavanda —chaqueta y pantalón— con pajaritas y camisas blancas.
Este momento refleja más que moda: simboliza su conexión con Gazelle, el personaje que interpreta en la película, y denota un vínculo familiar.
Desde el punto de vista de la moda, el look de Shakira es un ejercicio perfecto de equilibrio: el corte alto y el color lavanda expresan poder y gracia, mientras que la abertura lateral añade un toque moderno sin perder la sofisticación.
La elección de Stella McCartney refuerza una imagen limpia, orgánica y eco-consciente, valores que la diseñadora promueve.
Además, la decisión de vestir a sus hijos en tonos idénticos suma una dimensión emocional: no se trata solo de brillar, sino de construir un momento icónico de madre e hijos que será recordado tanto por fans como por la prensa de moda.
Este look no solo celebra el estreno de una película: celebra su legado como artista, madre y símbolo de autenticidad. Shakira convierte la alfombra roja en una escena de cuento, pintada de lavanda, poder y ternura.
