Shakira llegó a la premier de "Zootopia 2" junto a sus hijos Milan y Sasha con un estilismo coordinado que combinó sentido estético y maternal. En un momento que parece sacado de escena de película, la cantante lució un vestido lavanda diseñado por Stella McCartney.

Shakira luce un vestido lavanda de Stella McCartney. Foto: APF / Apu Gomes

Un look con significado: Shakira canaliza a Gazelle en lavanda

El vestido lavanda de cuello alto, mangas largas y una abertura asimétrica dejó ver sus piernas con elegancia y movimiento. El diseño tiene tejido elástico con cierto brillo y un tono malva que no es casual: es un guiño directo al color característico de su personaje Gazelle en Zootopia.

Completó su look con unos zapatos con plataforma de satín en el mismo tono y aretes de diamante, para un acabado sofisticado y muy coherente con la estética del personaje animado.

El diseño tiene tejido elástico con cierto brillo y un tono malva. Foto: EFE / EPA Carolina Brehman

Un momento red carpet íntimo

Lo más cautivador de su aparición fue el match con sus hijos. Milan y Sasha lucieron traje de gala en lavanda —chaqueta y pantalón— con pajaritas y camisas blancas.

Este momento refleja más que moda: simboliza su conexión con Gazelle, el personaje que interpreta en la película, y denota un vínculo familiar.

Shakira juntos a sus hijos Milan y Sasha. Foto: Foto: APF / Apu Gomes

Desde el punto de vista de la moda, el look de Shakira es un ejercicio perfecto de equilibrio: el corte alto y el color lavanda expresan poder y gracia, mientras que la abertura lateral añade un toque moderno sin perder la sofisticación.

La elección de Stella McCartney refuerza una imagen limpia, orgánica y eco-consciente, valores que la diseñadora promueve.

Además, la decisión de vestir a sus hijos en tonos idénticos suma una dimensión emocional: no se trata solo de brillar, sino de construir un momento icónico de madre e hijos que será recordado tanto por fans como por la prensa de moda.

Este look no solo celebra el estreno de una película: celebra su legado como artista, madre y símbolo de autenticidad. Shakira convierte la alfombra roja en una escena de cuento, pintada de lavanda, poder y ternura.

