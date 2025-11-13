Más Información

¿Una colaboración? Sí ¿Una mezcla de moda, nostalgia y actitud? Para nada regular. La fusión entre y Mean Girls se convirtió en 2024 en un objeto de deseo que ahora aterriza en México gracias a una preventa exclusiva en Amazon México. Con entregas programadas a partir de enero de 2026.

Haz tu colección más fetch. Foto: Cortesía
Cada muñeca de la colección —Cady Heron, Regina George, Gretchen Wieners y Karen Smith— llega con dos atuendos icónicos, accesorios Burn Book, empaque premium y ese twist fashionista que redefine el cielo de estilo pop.

Así es la colección Bratz x Mean Girls

Cady Heron viene con su look más recordado: polo rosa, jeans acampanados y bolso estampado, una mezcla casual pero totalmente fetch.

Karen Smith luce su minifalda de encaje rosa, suéter de manga larga y tacones a juego, que son tan adorables que no necesitan excusa.

Gretchen Wieners, fiel a su vibra, brilla con una minifalda a cuadros en color beige y un suéter rosa ajustado. Su bolso azul pastel y peinado perfecto gritan: “¡El cabello de Gretchen está lleno de secretos, y estilo!”.

Y, por supuesto, Regina George, la reina indiscutible de Mean Girls, cierra el grupo con una minifalda negra, un suéter rosa pálido, tacones lila y un café en mano.

Cuatro estilos, cuatro personalidades y un solo objetivo. Foto: Cortesía
Lo que hace a esta colaboración totalmente especial es su estética. Bratz y Mean Girls no solo comparten cine y muñecas: comparten un legado de estilo urbano, audaz y dosmilero. Y ahora, estas piezas se readaptan como mini íconos de 'fashion-culture'. Con empaques que imitan el “Burn Book”, detalles de acabado de lujo y una edición limitada.

Empaque digno de una plastic: detalles premium. Foto: Cortesía
Además, la llegada a mercado mexicano marca un hito: por primera vez, la comunidad local puede tener acceso directo a esta joya de nostalgia y estilo. La preventa permite asegurar tu pieza antes de que se agoten — y considerando cuán viral fue el lanzamiento original, ¡mejor decir que sí, es tan fetch!

