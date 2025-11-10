En un momento en donde las rutinas de skincare dominan las redes sociales y muchas niñas y adolescentes comienzan a interesarse por productos que no están pensados para su edad, surge Quiin, una marca mexicana que propone un cambio de enfoque.

Su objetivo no es vender la idea de una piel perfecta, sino enseñar que el autocuidado debe empezar con información, hábitos saludables y productos seguros.

Quiin busca acompañar a niñas de entre 8 y 13 años de edad en su primer acercamiento al cuidado de la piel, desde un enfoque educativo, limpio y responsable. Aunque sus productos también pueden ser usados a los 20 y los 30, afirman en sus redes sociales.

Quiin fue fundada por dos mamás: Denise Ramonfaur, quien emprendió en el área de alimentos saludables con Morama, e Iliana Loza, quien es ingeniera química y creadora de la conocida marca mexicana de cosmética limpia Ahal.

Una nueva forma de entender el cuidado de la piel en edades tempranas. Foto: Cortesía Quiin

El enfoque de Quiin: skincare educativo

La industria del cuidado personal vive un crecimiento acelerado, pero pocas marcas se han detenido a cuestionar el impacto que esto tiene en las pieles jóvenes. Quiin nació precisamente de esa inquietud: la de crear un puente entre la curiosidad y la educación.

La marca informa que cada fórmula está desarrollada con ingredientes suaves, biocompatibles y clínicamente seguros, como extracto de avena, caléndula, glicerina vegetal, pantenol y prebióticos botánicos, que hidratan, calman y protegen sin alterar el equilibrio natural de la piel.

Pero más allá del producto, Quiin construye comunidad. A través de su plataforma digital educativa, ofrece contenido sobre rutinas básicas, microbioma cutáneo y bienestar emocional, para que tanto niñas y adolescentes, así como sus padres, aprendan a entender la piel.

Skincare consciente para las nuevas generaciones. Foto: Cortesía Quiin

Los productos de skincare de Quiin

A diferencia de otras marcas que apelan a la estética o las tendencias, Quiin busca cambiar la conversación cultural sobre el cuidado personal. Su mensaje: “El cuidado no es un lujo, ni un juego, ni una presión estética”, resume su filosofía: el bienestar empieza con la comprensión y la empatía.

La marca ofrece productos de cuidado de la piel como:

Limpiador facial.

Serum.

Toner.

Crema facial.

Desmaquillante (para las jovencitas más grandes que ya pueden usar maquillaje ).

). Crema corporal.

La marca mexicana que redefine el skincare en niñas y adolescentes, con un enfoque educativo. Foto: Cortesía Quiin

El nacimiento de Quiin marca el inicio de una nueva categoría dentro del universo beauty: el skincare educativo.

El objetivo: construir un ecosistema integral de bienestar que acompañe a las nuevas generaciones desde sus primeras rutinas hasta la adultez.

Para los padres, es importante contar con la orientación de un especialista en dermatología para conocer las necesidades de la piel de los hijos y para que los ayude a determinar a qué edades es necesario que incorporen determinados productos de skincare.

