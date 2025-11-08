La curiosa y rebelde Mafalda, personaje creado por Quino, se mantiene como un ícono de la moda contemporánea, sobre todo, en el reciente lanzamiento de la marca Cloe.

El pasado mes de octubre, la firma de accesorios presentó su colección “Mafalda by Cloe”, una edición cápsula que conmemora el 60 aniversario de la historieta.

Durante la promoción, las boutiques Andares y La Perla, de la Ciudad de México y Jalisco respectivamente, se llenaron de nostalgia con esta selección de bolsos. Aquí te decimos cómo son y cuánto cuestan.

¿Cómo es la colección de bolsos Mafalda x Oe?

De acuerdo con la página oficial de Cloe, su nueva colección incluye 18 artículos entre bolsos, carteras, mochilas y maletas, todos con frases, ilustraciones y detalles inspirados en la famosa niña argentina.

Bolsa Tote Mediana Mafalda x Oe

Diseñada para el día a día. Se trata de una bolsa mediana hecha de material textil, con cierre metálico y una asa corta al hombro. Su estampado monogramado y los emblemas de Mafalda x Oe la convierten en un accesorio elegante.

Incluye un distintivo RedPocket, símbolo de abundancia, y un forro antibacterial que reduce los patógenos hasta un 98.9%. Precio: $2,400.

La colección de Mafalda x Oe incluye 18 artículos. Foto: Cloe

Bolsa Tote Grande Mafalda x Oe

Con material vegano de apariencia piel, esta tote de gran capacidad presenta herrajes metálicos y una asa ajustable.

Es perfecta para quienes buscan amplitud y estilo en un mismo accesorio. Precio: de $2,500 a $2,700, dependiendo el tamaño.

Cloe celebra los 60 años de Mafalda con esta colección. Foto: Cloe

Pañalera Tote Maxi Mafalda x Oe

Pensada para madres modernas, dicha pañalera ha sido elaborada en material textil resistente. Incluye un cambiador plegable, ganchos para carriola, una asa larga ajustable y un diseño amarillo con verde oliva, distintivo de la colección. Precio: $3,099.

Los bolsos de Mafalda by Cloe integran materiales veganos. Foto: Cloe

Bolsa Satchel Chica Mafalda x Oe

De acuerdo con la marca, dicho bolso ha sido confeccionado con material vegano; incorpora cierres metálicos, un estampado de monograma y una asa desmontable.

En su versión pequeña mantiene la elegancia de la colección pero añadiendo un toque divertido. Precio: $2,100

Cada diseño de esta colección de Mafalda incorpora un RedPocket, símbolo de abundancia y fortuna. Foto: Cloe

Bolsa Tote Mini con Herraje Mafalda

Compacta y práctica. La tone mini de esta colección ha sido fabricada con material vegano y forro antibacterial; además, posee un herraje de monograma y asa larga ajustable. Precio: $2,100.

Los bolsos de la colección están disponibles en colores ocre y verde esmeralda. Foto: Cloe

Carteras Mafalda x Oe (mediana y grande)

Hechas en material vegano, ambas versiones poseen cierres metálicos, compartimentos internos, monedero y detalle de herraje metálico. En la parte frontal se aprecian los dibujos de Mafalda. Precios: $1,099 de tamaño mediano y $1,199 de tamaño grande.

La colección Mafalda by Cloe fue originalmente presentada en 2021, durante el Día Internacional de la Mujer. Foto: Cloe

Mochila Mediana Mafalda x Oe

Perfecta para la oficina y viajes cortos. Según explica la firma, está confeccionada con material textil, integra un espacio porta laptop de 13.2“, compartimentos laterales, cierre frontal y asas traseras ajustables. Precio: $3,100.

Todas las piezas mantienen el sello distintivo Oe x Mafalda, mezclando líneas elegantes. Foto: Cloe

Maleta Chica 20 Mafalda x Oe

Finalmente, para las vacaciones o el viaje en avión, esta maleta ha sido fabricada con policarbonato ultra resistente, ofrece ruedas dobles 360º, candado TSA, cosmetiquera desmontable y bastón de tres alturas. Precio: $5,500.

La nueva colección conmemorativa de Mafalda está disponible en tiendas Cloe seleccionadas y en su sitio web. Foto: Cloe

¿Dónde comprar la colección Mafalda by Cloe?

De acuerdo con Cloe, todos los bolsos, mochilas y maletas se encuentran disponibles en su sitio oficial. También están a la venta en tiendas seleccionadas.

Si eres fan de Mafalda y de los colores de temporada, como el verde esmeralda y ocre cálido, estos bolsos proyectan equilibrio y sofisticación; en conjunto aportan una identidad visual divertida. ¿Cuál fue tu pieza favorita?

