La moda mexicana amaneció de luto por la muerte de Héctor Terrones (1966-2025), quien se dedicó por 35 años a la alta moda, creando diseños para momentos especiales como celebraciones de 15 años y bodas, además, fue reconocido por vestir a estrellas del entretenimiento nacional.

Los diseños de Terrones son glamorosos, maximalistas, extravagantes, siempre enmarcados en el concepto de elegancia. Su estilo ha sido asociado con la estética barroca y el corset ha sido pieza distintiva de su trabajo.

Proveniente de una familia dedicada a la industria del plástico, el creativo se formó en diseño de moda en la Universidad Jannette Klein, donde posteriormente llegó a impartir clases.

Fundó su marca homónima en los años noventa y desde entonces se dedicó a construir un estilo propio que conquistó al fascinante mundo del entretenimiento; durante su trayectoria llegó a vestir a famosas como Anette Michel, Cecilia Galeano y Galilea Montijo.

El diseñador mexicano tenía alrededor de 35 años dedicado a la moda. Foto: Facebook @hectorterrones

Héctor Terrones participó en programas televisivos abordando aspectos de moda y estilo, como Hoy y Vida TV, llegando a los hogares de los mexicanos.

Beatriz Calles, directora general de Fashion Week México, ha sido una de las primeras figuras de la industria que manifestó su pesar por la partida del creativo: “...gracias, tantos momentos felices y divertidos juntos”, escribió en Instagram.

Otra voz destacada de la moda nacional, Anna Fussoni, expresó: “Nos deja el Rey del corset…un diseñador que llevó el glitter & glam de la alta moda mexicana a la máxima altura”.

Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del diseñador Héctor Terrones, quien también será recordado por su pasión por la gastronomía.

Leer también: Moda alternativa y masculina en el cierre de Fashion Week México

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters